Carga com 1.100 aves silvestres transportadas ilegalmente é apreendida em Jequié

Uma carga com 1.100 aves silvestres transportadas ilegalmente foi apreendida nesta segunda-feira, 12, na BR-116, em trecho da cidade de Jequié.



De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante uma fiscalização na altura do Km-677, os policiais abordaram dois carros e desconfiaram da presença de gaiolas e materiais para captura de aves em um deles. Ao inspecionarem o outro veículo, os policiais encontraram cerca de 25 gaiolas contendo aves de diversas espécies, incluindo canário-da-terra e papa-capim.

O motorista de um dos carros confessou que adquiriu os animais no interior de Goiás e que seu destino era a cidade de Caruaru (PE), onde pretendia vendê-los. O condutor do outro veículo também admitiu estar realizando o mesmo trajeto, colaborando com o transporte ilegal.



Diante dos fatos, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), enquadrando os suspeitos no artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98), que criminaliza a captura e comercialização de animais silvestres sem autorização. As aves foram encaminhadas ao Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) para os cuidados necessários.