Carga de drogas do “CV” que abasteceria Micareta de Feira é interceptada

- Foto: Drogas micareta

Um homem foi preso nesta terça-feira, 29, suspeito de transportar drogas que seriam comercializadas durante a Micareta de Feira de Santana. A prisão ocorreu nas proximidades do município de Candeias.

A investigação teve início após informações de inteligência apontarem que um veículo havia saído da região da Engomadeira, em Salvador, com destino a Feira de Santana. No momento em que passava pela região, o automóvel foi monitorado e interceptado pelos agentes.

Os policiais encontraram seis pacotes de uma substância semelhante à maconha do tipo “Crush”, cuja estimativa de valor chega a R$ 15 mil por quilo, pertencentes ao Comando Vermelho (CV). O condutor foi identificado como Ramon, conhecido como “2R”, morador do Nordeste de Amaralina, bairro da capital baiana. Ele já era investigado por envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

O suspeito foi preso em flagrante e levado para a sede do DEIC, onde o material apreendido também foi apresentado. Segundo a Polícia Civil, a apreensão faz parte de um conjunto de ações para intensificar o combate ao tráfico de drogas e à atuação de facções criminosas no estado, especialmente em períodos de grandes eventos como a Micareta.

A ação foi conduzida por equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), com apoio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Departamento de Repressão e Combate ao Narcotráfico (DENARC),