'Carreirinha' do BDM: conheça meliante que tocava o terror em Salvador

O bonde que predomina nos becos e vielas do Centro Histórico de Salvador perdeu um elemento na última quinta-feira (26). Gabriel Lima Sobreira Vital, membro da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM), era conhecido pela ‘carreirinha’ no tráfico de drogas. Ele entrou no radar da Operação Força Total e acabou morto em confronto com os policiais.

Executada em sua sétima edição, a missão esteve presente na região por volta das 16h. O meliante, que era tirado a jogador, abriu fogo contra a guarnição na Ladeira da Praça. Durante a fuga dos agentes, ele usou um imóvel abandonado para se esconder. Mas, no confronto, o jovem, de 25 anos, foi atingido e socorrido, só que não resistiu.

Uma arma, munição, drogas, balanças e pinos vazios para ‘malocar’ entorpecentes foram apresentados na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Informações apuradas pelo Portal MASSA! apontam que Gabriel participou de vários assaltos contra turistas na região.

Histórico

Um dos assaltos aconteceu no dia 31 de março deste ano, quando um turista reagiu e acabou baleado no ombro. O comparsa de Gabriel, identificado como Bruno, foi preso.

Em outra ocasião, no dia 22 de abril, a mesma facção dele atuou na agressão contra dois turistas romenos. O resistente gostava de ostentar armas nas redes sociais e se intitulava o ‘Camisa 10’.