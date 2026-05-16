Carro desgovernado invade ótica e deixa mulher ferida na Bahia

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- Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um acidente registrado na manhã deste sábado, 16, assustou quem passava pelo centro de Itabuna, no sul da Bahia. Um carro automático invadiu uma ótica após a motorista perder o controle da direção enquanto trafegava pela região.

Com o impacto, uma mulher que estava em uma vaga de estacionamento em frente ao estabelecimento acabou sendo atingida pelo veículo e lançada para dentro da loja.

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A vítima sofreu escoriações e recebeu atendimento de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em seguida, ela foi encaminhada para o Hospital de Base de Itabuna.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da mulher ferida.