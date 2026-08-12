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ACHADO INUSITADO

Carro levado por enchente é encontrado após quase cinco anos na Bahia

Veículo de prefeitura baiana foi localizado nesta quarta-feira, 12

Andrêzza Moura
Por
| Atualizada em
Veículo estava desaparecido desde 2021
Veículo estava desaparecido desde 2021 - Foto: Reprodução Blog do Marcelo

Quase cinco anos depois de desaparecer durante enchente, em Jiquiriçá, na região do Vale do Jiquiriçá, na Bahia, veículo da prefeitura foi localizado, nesta quarta-feira, 12, às margens de rio da cidade.

O automóvel modelo Ford Ka, vinculado à Câmara de Vereadores do município, foi arrastado pela correnteza em 25 de dezembro de 2021. Não houve registro de vítimas.

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Os trabalhadores viram a estrutura metálica do carro, que estava encoberta por lama e outros resíduos, durante a operação de uma máquina que auxiliava na manutenção e remoção de entulhos nas margens e na calha do Rio Jiquiriçá.

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Além de Jiquiriçá, na época da inundação, outras cidades da região foram atingidas. Na ocasião, as águas do rio destruíram ruas e diversos imóveis. As informações são do Blog do Marcelo.

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Tags

enchente jiquiriça Vale de Jiquiriçá

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