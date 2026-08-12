FATALIDADE
Homem é encontrado morto em banheiro de garagem de ônibus na Bahia
Ele passou mal durante viagem e morreu na madrugada desta quarta-feira, 12
Um homem identificado como Gonçávio dos Santos Barbosa morreu, na madrugada desta quarta-feira, 12, dentro do banheiro da garagem de uma empresa de transporte rodoviário, no bairro São Félix, em Brumado, no centro-sul da Bahia.
Ele foi localizado por populares e ainda recebeu atendimento de agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas não resistiu.
Natural de Aracatu, Gonçávio foi a Brumado na companhia da mãe para resolver algumas questões familiares. Relatos apontam que, ao longo da viagem, ele começou a apresentar mal-estar.
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O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Brumando. Somente após a conclusão dos laudos será possível estabelecer o que o que ocasionou a morte dele.
A ocorrência foi atendida por policiais militares do 24ª Batalhão de Polícia Militar (24ª BPM/ Brumado). As informações são do Calila Notíciais.