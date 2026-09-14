Carro pega fogo e assusta moradores em cidade baiana

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Um veículo pegou fogo na noite desta segunda-feira, 14, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O incêndio assustou quem passava pelo bairro Candeias.

Agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência e conseguiram debelar as chamas.

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Segundo informações de populares, apesar do fogo ter destruído totalmente o veículo, ninguém ficou ferido. A Polícia Civil apura se uma falha mecânica ou elétrica motivou o incêndio. As informações são do Blog do Marcelo.