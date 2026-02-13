Casal de influenciadores e adolescente morrem em acidente na Bahia

- Foto: Reprodução Blog do Edy/ Redes Sociais

Três pessoas da mesma família - um casal de influenciadores digitais e uma adolescente - morreram na madrugada desta sexta-feira, 13, após uma colisão frontal na BR-101, no trecho de Itapebi, no sul da Bahia. O carro em que estavam seguia em direção ao litoral, quando invadiu a contramão e bateu de frente com outro veículo.

As vítimas foram identificadas como Vítor, mais conhecido nas redes sociais como Piru, Kátia Araújo, a Katty, e a adolescente de prenome Letícia, que seria filha da mulher. Naturais de Vitória da Conquista, eles viajavam durante a madrugada com destino a Porto Seguro, onde passariam o Carnaval. Amigos seguiam em comboio, em pelo menos outros cinco veículos. Vítor tem mais de 20 mil seguidores em uma rede social

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O acidente ocorreu nas proximidades do distrito de Ventania. Com o impacto, a parte frontal do automóvel ficou completamente destruída e os corpos ficaram presos às ferragens, sendo necessária a atuação do Corpo de Bombeiros para a remoção.

Piru e Katty e Letícia | Foto: Reprodução Redes Sociais

O motorista do segundo veículo informou que tentou desviar para o acostamento, mas não conseguiu evitar a colisão. Um terceiro condutor relatou que a pista estava escorregadia, com possível presença de óleo na via, além de chuva no momento do acidente. Testemunhas afirmaram que os ocupantes do carro estariam sem cinto de segurança, informação que ainda depende de confirmação oficial.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Eunápolis, e até o momento não há informações sobre translado, velório e sepultamento. As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes. As informações são do Portal do Cerrado.