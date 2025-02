Casal é baleado em feirinha do Dois de Julho, em Salvador

Circunstâncias do ataque serão investigadas pela Polícia Civil - Foto: Captura/Google Street View

Duas pessoas foram baleadas no fim da manhã desta terça-feira, 11, no bairro Dois de Julho, no centro de Salvador. Segundo informações preliminares, uma mulher, que trabalha como barraqueira em uma feira livre da região, foi atingida no braço, enquanto um homem foi baleado na boca.

De acordo com o 18º Batalhão da Polícia Militar (BPM), equipes foram acionadas para averiguar disparos de arma de fogo no Largo Dois de Julho. No local, os policiais confirmaram o fato e prestaram assistência às vítimas, que foram socorridas para unidades de saúde da região.

Até o momento, nenhum suspeito foi preso. A Polícia Militar segue realizando buscas para localizar os responsáveis pelo crime. As circunstâncias do ataque serão investigadas pela Polícia Civil.