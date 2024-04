Casal preso em cruzeiro na BA seria 'aviãozinho' internacional do CV | A TARDE

O casal preso pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco-BA) no último sábado, 31, com cerca de 28 kg, em um navio cruzeiro que estava atracado no Porto de Ilhéus, era 'aviazinho' de uma das maiores facções criminosas do país. Na segunda-feira, 1º, após audiência de custódia, a dupla foi liberada pela Justiça.

Segundo informações de uma fonte da reportagem, ligada às forças policiais que efetuaram a prisão, os suspeitos foram identificados como Michael Douglas de Azevedo e Luana Ferreira de Araújo. Eles embarcaram no Rio de Janeiro e tinham como destino a cidade de Barcelona, na Espanha. O que reforça a suspeita de que a dupla seria enviado da facção carioca denominada Comando Vermelho (CV), com grande atuação no estado do Rio e uma das principais 'exportadoras' de cocaína para o velho continente.

As substâncias entorpecentes estavam escondidas em compartimentos ocultos (fundos falsos) de 4 malas e foram identificadas durante inspeção de bagagem com scanner (raio-x) e cão de detecção. Após o flagrante, os presos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Ilhéus e seguiram ao sistema prisional do estado em Itabuna.