Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SAÚDE

Caso suspeito de intoxicação por metanol é descartado na Bahia

Informação foi confirmada pela Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab)

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

11/01/2026 - 17:29 h
A Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) descartou as ocorrências
A Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) descartou as ocorrências -

Após suspeitas de novos casos de intoxicação por metanol em Feira de Santana, a Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) descartou as ocorrências neste domingo, 11. Os rumores surgiram após uma mulher ser internada, na última sexta-feira, 9, no Hospital Geral Clériston Andrade.

De acordo com a Sesab, os possíveis casos foram descartados, não havendo qualquer confirmação de intoxicação por metanol. Questionada sobre novas ocorrências no município, a secretaria afirmou ao Portal A TARDE que não há “nenhum novo caso confirmado”.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Empresa aponta descumprimento técnico em licitação na Bahia
Wagner descarta barganha por Alba e vice para segurar Coronel
Rui Costa garante base contemplada em chapa de 2026: "Nomes fortes"

Outros casos já haviam sido descartados

Na última segunda-feira, 5, a Sesab também descartou outros três casos suspeitos de intoxicação por metanol no estado.

“A Bahia não registrou novos casos de intoxicação por metanol. Além dos sete casos confirmados em Ribeira do Pombal, outros oito foram notificados como suspeitos no estado, mas já foram descartados após investigação”, informou a secretaria.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

feira de santana metanol Metanol na Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) descartou as ocorrências
Play

Ex-prefeito baiano se revolta com a PM e diz: "não vamos deixar barato"

A Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) descartou as ocorrências
Play

8 de janeiro: Jerônimo Rodrigues surge ao lado de Lula no Planalto

A Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) descartou as ocorrências
Play

Empresa baiana é investigada por fraude milionária em licitações públicas

A Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) descartou as ocorrências
Play

Socorrista é golpeado na cabeça com facão após discussão na Bahia

x