Caso suspeito de intoxicação por metanol é descartado na Bahia

Após suspeitas de novos casos de intoxicação por metanol em Feira de Santana, a Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) descartou as ocorrências neste domingo, 11. Os rumores surgiram após uma mulher ser internada, na última sexta-feira, 9, no Hospital Geral Clériston Andrade.

De acordo com a Sesab, os possíveis casos foram descartados, não havendo qualquer confirmação de intoxicação por metanol. Questionada sobre novas ocorrências no município, a secretaria afirmou ao Portal A TARDE que não há “nenhum novo caso confirmado”.

Outros casos já haviam sido descartados

Na última segunda-feira, 5, a Sesab também descartou outros três casos suspeitos de intoxicação por metanol no estado.

“A Bahia não registrou novos casos de intoxicação por metanol. Além dos sete casos confirmados em Ribeira do Pombal, outros oito foram notificados como suspeitos no estado, mas já foram descartados após investigação”, informou a secretaria.