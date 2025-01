CBPM promove aumento da oferta de barita em parceria com mineradora

A mineradora está habilitada a completar os requisitos para obtenção da Portaria de Lavra - Foto: Divulgação

Principal indutora dos processos de pesquisa e desenvolvimento mineral da Bahia, a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), por meio de uma parceria com a mineradora baiana Santo Antônio Minerais, tem atuado para promover o aumento da oferta de barita no estado. Com o aumento da produção do mineral, amplamente utilizado em lamas de perfuração, o aproveitamento dos campos maduros de petróleo na Bahia deve ser acelerado, promovendo maior eficiência nas operações de extração.

O projeto que deve garantir o aumento da produção do minério de bário no território baiano avançou nesta quinta-feira, 9, com a entrega das licenças ambientais concedidas pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) à Santo Antônio Minerais para implantação de uma mina de barita no município de Contendas do Sincorá. A partir de agora, a mineradora está habilitada a completar os requisitos para obtenção da Portaria de Lavra, que é concedida pela Agência Nacional de Mineração (ANM).

De acordo com o engenheiro de minas Tunas Dantas, sócio proprietário da Santo Antônio Minerações, a mineradora, com sede localizada no município de Pojuca, atende hoje três empresas de serviço de perfuração de petróleo. O projeto desenvolvido em parceria com a CBPM deve ampliar a oferta do minério de bário significativamente para esses e outros possíveis clientes.

“Essa barita que vai ser produzida pela Santo Antônio Minerais será industrializada e moída aqui mesmo dentro do estado. Hoje, será a primeira planta de moagem localizada na Bahia”, explicou Dantas.

Apoio da CBPM

Ainda segundo Dantas, o apoio da CBPM foi fundamental para viabilização do projeto. “A CBPM fez toda a pesquisa da área, e quando nós participamos do leilão da área, recebemos todos os estudos realizados pela companhia e sempre que precisamos de apoio para tratar com outros órgãos, como o Inema e a ANM, fomos muito bem assistidos”, afirmou.

“A qualidade do trabalho que foi feito nessa área de barita é superior à de qualquer outro projeto neste sentido. Foi feito todo um trabalho de pesquisa, relatórios, que nas outras áreas em que ocorrem a produção, inclusive em grande escala, não foi feito”, declarou o empresário.

Desenvolvimento mineral

Para o presidente da CBPM, Henrique Carballal, o projeto reafirma o compromisso da companhia em impulsionar a mineração baiana. “É uma parceria com uma empresa nova, formada por geólogos, engenheiros de minas, por jovens, que se juntaram acreditando no potencial do desenvolvimento da mineração no Estado da Bahia”, informou.

“Essa é uma demonstração de que a nossa empresa hoje, com o apoio do governador, Jerônimo Rodrigues, que é líder de todo esse processo, é uma empresa que visa exatamente fornecer as condições para que a mineração possa atrair cada vez mais pessoas porque a Bahia precisa disso: gerar emprego, gerar renda e, quem sabe, atrair cada vez mais investimentos, inclusive, desses minerais, no nosso estado”, completou Carballal.