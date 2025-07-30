Menu
HOME > BAHIA
BAHIA

Cerca de 500 samambaias são furtadas em festival no interior da Bahia

Prefeito de São Gonçalo dos Campos minimizou a situação e disse que não houve vandalismo

Por Redação

30/07/2025 - 10:56 h
Espaço estava decorado com 800 plantas
Após o término do Cidade Jardim Festival, que aconteceu na cidade de São Gonçalo dos Campos, próximo de Feira de Santana, cerca de 500 plantas do tipo samambaia foram furtadas pelo público. De acordo com o prefeito da cidade, Tarcísio Pedreira, o prejuízo foi de cerca de R$ 7,5 mil.

O espaço estava decorado com 800 plantas e 500 foram levadas. Segundo o prefeito, cada planta custou R$ 15. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele minimizou a situação e disse que não houve qualquer ao de vandalismo. Além disso, o gestor disse que a prefeitura costumar doar essas plantas ao final dos eventos.

"Eu imagino que as pessoas acharam que poderiam pegar as plantas. Não houve depredação, não quebraram nada. Se tivesse havido vandalismo, eu seria o primeiro a fazer zoada, mas não foi o caso", disse Pedreira em vídeo publicado na terça-feira (29).

O Cidade Jardim Festival contou com apresentações de Nando Reis, Devinho Novaes, Teto, Jau e outros artistas. Também houve atrações especiais para o público infantil.

x