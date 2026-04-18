Chapada Diamantina: acidente interdita via próxima a cartão-postal da Bahia

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Acidente BR 242 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um acidente em Palmeiras, município da Bahia, na região da Chapada Diamantina, causou um engarrafamento de mais de 20 quilômetros na manhã deste sábado, 18.

A colisão no sentido transversal causou um congestionamento que ocorre em ambos sentidos da BR 242, no km 373.

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A batida que envolveu um ônibus e uma carreta aconteceu próximo ao morro do Pai Inácio, considerado o cartão postal mais famoso da Chapada Diamantina.

Feridos

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, duas pessoas ficaram feridas e precisaram ser atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência no Brasil (SAMU).