Chove neste domingo de eleições em Salvador? Confira previsão

Eleições municipais acontecem neste domingo, 4 - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Neste domingo, 6, milhares de eleitores vão se deslocar para diversos colégios eleitorais por toda capital baiana para votar nos candidatos e candidatas municipais. Confira como estará o clima neste final de semana.

No sábado, 5, o céu estará parcialmente nublado com chances de até 20% de chuvas fracas, a qualquer hora do dia.

No domingo, 6, céu nublado a parcialmente nublado com chances de até 70% de chuvas moderadas, ao longo do dia. As temperaturas variam entre 22º a 30º.