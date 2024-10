MAM recebe Festival de Cinema Infantojuvenil, "Cineminha B" em outubro

Escolas e grupos podem garantir suas vagas antecipadamente e levar crianças e jovens, as vagas são gratuitas pelo site oficial do Festival. 50% das vagas são voltadas para estudantes de escolas ou instituições públicas - Foto: Divulgação/Danilo Stael

Entre os dias 15 a 18 de outubro, Salvador recebe o festival de cinema infantil, “Cineminha B”, que acontece no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM). O Festival oferece uma programação com exibições de filmes e oficinas voltados à formação de novos públicos e ao incentivo à produção audiovisual infanto-juvenil.

Serão exibidos 248 filmes, 31 países foram inscritos e 21 selecionados. Os filmes estão divididos em panoramas para públicos de diferentes faixas etárias.

“A diversidade e qualidade dos trabalhos submetidos têm sido verdadeiramente inspiradores, e estamos entusiasmados em trazer histórias que reflitam essa riqueza de perspectivas ao nosso festival”, explicou o diretor do festival, Danilo Stael.

Criado em 2017, o Festival conta neste ano com a curadoria composta por Evelyn Bellas, Ana Paula Borges e Lya Nunes, que se destacam por selecionar filmes que promovem diversidade, inclusão e educação cultura.

As produções selecionadas buscam estimular o diálogo e a reflexão sobre temas contemporâneos, além de fomentar o pensamento crítico através da arte cinematográfica em uma experiência enriquecedora e inspiradora para o público infantojuvenil.

No último dia o festival premiará os filmes selecionados que concorrem às categorias de filme, curta, animação, documentário e melhores filmes do festival. A abertura acontece dia 15 de outubro, às 14h com as exibições de animações.

Escolas e grupos podem garantir suas vagas antecipadamente e levar crianças e jovens. O evento é gratuito e as inscrições para as oficinas e sessões dos filmes podem ser feitas através do site oficial: cineminhab.com.br.

As oficinas presenciais serão realizadas no MAM e na Biblioteca Infantil Monteiro Lobato voltadas para iniciantes no audiovisual. 50% das vagas são destinadas a estudantes de escolas ou instituições públicas.

Confira a Programação das Oficinas:

- Roteiro Audiovisual para Iniciantes

Facilitadora: Ceci Alves

Data: 15/10/2024

Horário: 14h às 18h

Local: MAM, Salvador/BA

Carga Horária: 4 horas

- Produção de Impacto para Iniciantes

Facilitadora: Nina Novae

Data: 16/10/2024

Horário: 14h às 18h

Local: MAM, Salvador/BA

Carga Horária: 4 horas

- Acessibilidade para Audiovisual

Facilitador: Eurides Nascimento

Data: 17/10/2024

Horário: 14h às 18h

Local: MAM, Salvador/BA

Carga Horária: 4 horas

- Interpretação para Audiovisual para Iniciantes

Facilitadora: Nane Sacramento

Data: 16 e 17/10/2024

Horário: 14h às 17h

Local: Biblioteca Infantil Monteiro Lobato, Salvador/BA

Carga Horária: 6 horas (divididas em 2 dias)

- Desenho para Iniciantes

Facilitadora: Evelyn Bellas

Data: 18/10/2024

Horário: 14h às 17h

Local: MAM, Salvador/BA

Carga Horária: 3 horas

FESTIVAL CINEMINHA B

Data: 15 a 18 de outubro

Horário: 14h às 18h

Local: Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), Salvador/BA

Entrada: Gratuita

Site: www.cineminhab.com.br

Instagram: @cineminhab