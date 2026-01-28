Menu
ALERTA DE CHUVA

Chuva provoca estragos na Bahia e Inmet emite alerta para 190 cidades

Há previsão de acumulados de até 50 milímetros em 24 h e ventos de 60 km/h.

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

28/01/2026 - 0:01 h

Parte de posto de combustível desabou por conta das fortes chuvas
Parte de posto de combustível desabou por conta das fortes chuvas -

Uma chuva forte acompanhada de ventos intensos provocou a queda de parte da estrutura do Posto de combustível Elite, localizado às margens da BR-324, no município de Capim Grosso, no centro-norte da Bahia, na noite desta terça-feira, 27.

Um caminhão-baú que estava estacionado no local foi atingido e ficou danificado. Não há informações sobre feridos. O estabelecimento, que fica em frente ao Ponto de Apoio Rodoviário RS Silva, teve a área parcialmente destruída e precisou ser interditado.

Alerta de chuvas intensas na Bahia

Capim Grosso não foi o único município baiano afetado pelas chuvas. De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ao menos 190 cidades do estado estão sob risco de chuvas intensas. O órgão que emitiu alerta amarelo nesta terça-feira, 27.

Entre as cidades que devem ser atingidas pelas chuvas estão Salvador, Dias D’Ávila, Lauro de Freitas, essas duas últimas na Região Metropolitana, e Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. Ainda segundo o INMET, há previsão de acumulados de até 50 milímetros em 24 horas, acompanhados de ventos que podem chegar a 60 km/h.

O alerta de perigo potencial permanece em vigor até as 10h desta quarta-feira, 28, com recomendação de atenção redobrada, especialmente para moradores de áreas onde possam ocorrer alagamentos e deslizamentos. *Com informações do site Augusto Urgente.

