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Ciclista morre atropelada em acostamento no interior da Bahia

Caso está sob investigação da Polícia Civil

Cássio Moreira
Por
Vítima tinha 44 anos
Vítima tinha 44 anos - Foto: Reprodução | Banco de Imagens

Uma mulher de 44 anos morreu após ser atropelada por um carro, em um acostamento na região do município de Sobradinho, no norte baiano. O caso aconteceu no último domingo, 14.

A vítima, identificada como Maria Cristina dos Santos Alves, usava a bicicleta no acostamento, quando foi atingida pelo carro. De acordo com informações iniciais, divulgadas pela Polícia Militar, outros dois veículos se envolveram no acidente.

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O corpo da ciclista foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Juazeiro. Ainda não há informações sobre o sepultamento.

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Não há, até o momento, registro sobre outros feridos no episódio. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a ciclista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Caso sob investigação

O caso é investigado pela Polícia Civil, sendo tratado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O motorista responsável pelo acidente ainda não teve a identidade descoberta.

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