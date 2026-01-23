ACIDENTE
Ciclista morre na mesma rodovia que gestante e marido morreram há 4 dias na Bahia
Homem foi vítima de uma colisão transversal entre a bicicleta e um automóvel
Por Luiza Nascimento
Um ciclista morreu na noite desta quinta-feira, 22, em um acidente na BR-101. O caso ocorreu no KM 780, no município de Itabela, no extremo sul da Bahia, por volta das 19h10.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) da Bahia, houve uma colisão transversal entre um automóvel e a bicicleta, levando o condutor da homem a óbito. Não há informações sobre a identidade da vítima, nem as causas do acidente.
O caso foi registrado na Delegacia da PRF de Eunápolis.
Grávida e marido morreram no mesmo trecho
Uma mulher grávida e o marido morreram no mesmo trecho, na última segunda-feira, 19. As vítimas estavam em um carro de passeio, quando colidiram contra uma caminhonete.
Elas não resistiram aos ferimentos e morreram no local. As quatro pessoas que estavam no outro veículo ficaram feridas, mas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
