BAHIA
ACIDENTE

Ciclista morre na mesma rodovia que gestante e marido morreram há 4 dias na Bahia

Homem foi vítima de uma colisão transversal entre a bicicleta e um automóvel

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

23/01/2026 - 9:36 h | Atualizada em 23/01/2026 - 10:23
Imagem ilustrativa da imagem Ciclista morre na mesma rodovia que gestante e marido morreram há 4 dias na Bahia
-

Um ciclista morreu na noite desta quinta-feira, 22, em um acidente na BR-101. O caso ocorreu no KM 780, no município de Itabela, no extremo sul da Bahia, por volta das 19h10.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) da Bahia, houve uma colisão transversal entre um automóvel e a bicicleta, levando o condutor da homem a óbito. Não há informações sobre a identidade da vítima, nem as causas do acidente.

O caso foi registrado na Delegacia da PRF de Eunápolis.

Grávida e marido morreram no mesmo trecho

Uma mulher grávida e o marido morreram no mesmo trecho, na última segunda-feira, 19. As vítimas estavam em um carro de passeio, quando colidiram contra uma caminhonete.

Elas não resistiram aos ferimentos e morreram no local. As quatro pessoas que estavam no outro veículo ficaram feridas, mas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

