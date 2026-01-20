Menu
FAMOSOS

Mãe de Virginia Fonseca sofre acidente de carro em Goiânia

Informação foi divulgada nas redes sociais da influenciadora

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

20/01/2026 - 14:38 h
A mãe da influenciadora Virginia Fonseca, Margareth Serrão, de 60 anos, sofreu um acidente de carro nesta terça-feira,20, em Goiânia.

Segundo informações divulgadas no perfil de Virginia, Margareth está hospitalizada após o ocorrido. A notícia foi compartilhada durante uma live da influenciadora, que logo tranquilizou os seguidores.

“Está bem, gente. Estava indo para o hospital fazer exame. Ela estava indo pro hospital, né, Thiago?”, disse.

Pouco antes do acidente, Margareth havia publicado nas redes sociais imagens ao lado do neto caçula, José Leonardo, além de desejar bom dia aos seguidores.

Além de marcar presença constante nas redes, Margareth Serrão também participa de projetos profissionais ao lado da filha, como o programa Sabadou, exibido pelo SBT. Atualmente, ela soma mais de 5 milhões de seguidores em suas plataformas digitais.

Veja:

x