FAMOSOS
Mãe de Virginia Fonseca sofre acidente de carro em Goiânia
Informação foi divulgada nas redes sociais da influenciadora
A mãe da influenciadora Virginia Fonseca, Margareth Serrão, de 60 anos, sofreu um acidente de carro nesta terça-feira,20, em Goiânia.
Segundo informações divulgadas no perfil de Virginia, Margareth está hospitalizada após o ocorrido. A notícia foi compartilhada durante uma live da influenciadora, que logo tranquilizou os seguidores.
“Está bem, gente. Estava indo para o hospital fazer exame. Ela estava indo pro hospital, né, Thiago?”, disse.
Leia Também:
Pouco antes do acidente, Margareth havia publicado nas redes sociais imagens ao lado do neto caçula, José Leonardo, além de desejar bom dia aos seguidores.
Além de marcar presença constante nas redes, Margareth Serrão também participa de projetos profissionais ao lado da filha, como o programa Sabadou, exibido pelo SBT. Atualmente, ela soma mais de 5 milhões de seguidores em suas plataformas digitais.
Veja:
Virgínia é surpreendida com a notícia de que sua mãe sofreu um acidente. pic.twitter.com/knHngpCdfo— FOFOQUEI (@FOFOQUEl) January 20, 2026
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes