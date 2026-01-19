Influenciador engata romance com madrasta após traição do pai

O rapaz já gravou conteúdo com a madrasta e o pai - Foto: Reprodução | Instagram

A relação de Rafa Marttinz com seu pai ganhou um novo capítulo nesta semana. Após revelar que estava se entendendo com o genitor após uma briga, o influenciador chocou os seguidores ao contar que está namorando com Débora Peixoto, sua madrasta.

O criador de conteúdo adulto explicou que engatou o romance com a ex-mulher do pai após o familiar traí-la, e que tudo foi acordado em terapia. “Nada foi impulsivo. Essa relação veio depois de muitas conversas e, inclusive, após um conselho direto da minha terapeuta, que me orientou a viver minhas verdades sem culpa”, disparou.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Durante o bate-papo, o rapaz também explicou o porquê que gosta de gravar vídeo íntimos com familiares.“Prefiro gravar com família do que com desconhecidos. Existe confiança, entrega e verdade. Para mim, isso faz toda a diferença na frente e fora das câmeras”, disse ele.

Vale lembrar que Rafa já gravou um vídeo +18 com sua madrastra e seu pai, porém não fez sexo com o pai, mas sim com a ex-mulher dele, que virou sua atual namorada.