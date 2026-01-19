Menu
ROMANCE NO AR

Assumiu? Ator global comenta foto de Iza após rumores de romance

O artista foi flagrado em clima íntimo com a cantora após um evento

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

19/01/2026 - 19:14 h
Post de Iza nas redes sociais
Post de Iza nas redes sociais

João Vitor Silva voltou a acender os rumores de romance com a cantora Iza na última semana. O ator, conhecido por seus diversos trabalhos na TV Globo, deixou um comentário sugestivo na foto da artista, agitando os fãs dela.

Singelo, João escreveu a palavra “Aff” no post de Iza, acompanhado de emojis apaixonados. Apesar de não ter falado muito, o comentário foi o suficiente para aumentar os indícios de um relacionamento.

Post de Iza no Instagram
Post de Iza no Instagram | Foto: Reprodução | Instagram

Vale lembrar que os boatos em torno deles surgiram durante a festa de Réveillon em Copacabana, no Rio de Janeiro. A cantora se apresentou durante o evento e logo em seguida saiu de mãos dadas com o artista.

Os dois foram registrados por paparazzis e curiosos que passavam pelo local, sem fazer esforço para esconder o clima de intimidade e romance. Até o momento, nenhum deles se manifestou sobre o assunto.

affair de iza ator da Globo IZA

