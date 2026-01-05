Menu
PODE ISSO?

Influenciador confessa que terapia o fez ter relação íntima com madras

O rapaz afirmou que a relação foi importante para unir a família

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

05/01/2026 - 12:58 h
O rapaz ficou com a madrasta
O rapaz ficou com a madrasta

Rafa Martins surpreendeu os seguidores ao revelar que a terapia o incentivou a se relacionar sexualmente com sua madrasta. Conhecido por produzir conteúdos adultos, o influenciador contou que fez sessões com uma técnica de constelação familiar.

Durante a sessão, ele foi orientado a manter relações íntimas com a madrasta, como forma de se aproximar mais da família e perdoar seu pai, com quem não falava há cerca de oito anos.

“Me disseram que isso faria parte do processo de cura e aproximação. Naquele momento, eu acreditei que era o correto a se fazer. E realmente deu certo, nos aproximamos e finalmente fizemos as pazes. Acho que porque eu não aceitava as relações amorosas do meu pai desde o divórcio com a minha mãe”, disse ele.

O rapaz ainda afirmou que o pai o apoiou na decisão de ficar com a mulher dele. “Achei estranho, mas aceitei e segui a orientação. Fiquei com a minha madrasta, teve pegação e meu pai respeitou, na verdade até me incentivou”, contou.

Entretanto, ele garantiu que nada disso se trata de incesto e repudiou o ato. “A minha intenção também é alertar outras pessoas sobre os limites que jamais deveriam ser atravessados, mesmo quando se está em busca de evolução espiritual e reconciliação com a família. Não me arrependo, mas fui ao extremo e acabou acontecendo. Estamos em paz e voltamos a conviver”, concluiu.

