Cantora internacional defende baiana de acarajé após briga com turista

Uma confusão envolvendo um turista e uma baiana de acarajé ganhou repercussão internacional nesta semana. Um registro da briga viralizou nas redes sociais na última sexta-feira, 2, e chegou até a cantora estadunidense SZA, que saiu em defesa da profissional.

Segundo informações divulgadas por um internauta que estava presente no momento do ocorrido, a briga aconteceu na Vila de Jericoacoara, no Ceará. “É revoltante o que aconteceu com a baiana em Jeri. Turistas chegaram, causaram confusão, quebraram as coisas dela e agora teve essa confusão no final e ele pagou o prejuízo de 500 reais”, escreveu ele na legenda da publicação.

O rapaz ainda informou que o turista não queria pagar o valor do prejuízo da baiana. “Falta de respeito total com quem trabalha honestamente para ganhar seu sustento. Jeri vive do turismo, mas respeito e responsabilidade têm que vir junto. Quem quebra, paga. Justiça pela trabalhadora!”, completou ele.

No vídeo, é possível ver a vítima sendo atacada com palavras ofensivas. “Cê tá achando que tá falando com comédia? Tá achando que você é quem? Sua comédia do caralh*”, disse o turista.

Defesa da cantora

Indignada com o ocorrido, a cantora SZA se manifestou publicamente e respondeu um comentário da publicação. Na ocasião, um rapaz alegou que a baiana deveria ser culpada pela reação agressiva dos turistas.

“Essa baiana aí tbm não é flor que se cheire, ela gosta de treta. Vejo boatos dela aqui com treta com comerciantes daqui”, escreveu o rapaz. SZA então defendeu a profissional, questionando o fato do racismo ser crime no Brasil. “Isn't racism illegal in Brazil? (Racismo não é ilegal no Brasil?)”, escreveu ela.

O comentário acabou viralizando e causou reações nos fãs brasileiros da artista. “Amo que ela passa o dia todo no insta e está sempre certíssima”, disse uma. “Como assim a sza metida em treta baiana? Que aleatório”, disparou outro.