Carolina Dieckmann abre o jogo sobre relação com ex-marido famoso

A atriz citou o ex em um post - Foto: Reprodução | Instagram

Carolina Dieckmann surpreendeu os fãs ao falar sobre sua relação com o ex-marido, o ator Marcos Frota. A atriz fez um desabafo sobre o passeio que fez com o filho mais velho, Davi Frota, de 26 anos, e acabou citando o pai do garoto.

“Ele adora circo e eu acho lindo porque meu amor pelo pai dele nasceu debaixo de uma lona. Davi é fruto de algo que ele ama e isso é a vida fazendo sentido”, escreveu ela na legenda da publicação.

Vale lembrar que Carol e Marcos viveram um relacionamento de sete anos, de 1997 a 2004. Atualmente, a loira é casada com Tiago Worcman, com quem está desde 2007 e tem um filho, José Worcman.