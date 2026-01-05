Menu
SOLTOU O VERBO

Carolina Dieckmann abre o jogo sobre relação com ex-marido famoso

A atriz desabafou sobre a relação atual com o artista

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

05/01/2026 - 12:42 h
A atriz citou o ex em um post
A atriz citou o ex em um post -

Carolina Dieckmann surpreendeu os fãs ao falar sobre sua relação com o ex-marido, o ator Marcos Frota. A atriz fez um desabafo sobre o passeio que fez com o filho mais velho, Davi Frota, de 26 anos, e acabou citando o pai do garoto.

“Ele adora circo e eu acho lindo porque meu amor pelo pai dele nasceu debaixo de uma lona. Davi é fruto de algo que ele ama e isso é a vida fazendo sentido”, escreveu ela na legenda da publicação.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por carolina dieckmmann (@loracarola)

Vale lembrar que Carol e Marcos viveram um relacionamento de sete anos, de 1997 a 2004. Atualmente, a loira é casada com Tiago Worcman, com quem está desde 2007 e tem um filho, José Worcman.

x