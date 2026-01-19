Menu
ENTRETENIMENTO
SOLTOU O VERBO

Cauã Reymond abre o coração e faz desabafo sobre relação com a filha

O ator tem uma filha com a atriz Grazi Massafera

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

19/01/2026 - 21:55 h
Cauã ao lado de Sofia em um registro
Cauã ao lado de Sofia em um registro -

Cauã Reymond abriu o coração e desabafou sobre a relação com sua única filha, Sofia, de 13 anos de idade. O ator fez um post em suas redes sociais, nesta segunda-feira, 19, e contou um perrengue que viveu ao esperar a herdeira.

“Vim aqui fazer um depoimento que é raro. Pai de menina. Olha que eu gosto de malhar, treinar. Tudo, vocês sabem, rotina saudável. Mas ficar em pé o dia inteiro… ela tá ali, ó… dá uma dor na lombar”, contou ele, durante um passeio no shopping com a jovem.

Apesar da reclamação, o galã global garantiu que faz o sacrifício por amor à filha. “Dá uma dor na lombar… Mas tá tudo bem, faço com muito amor, muito carinho. Mas esse rolê de ficar andando, comprando coisa, olhando, olhando o preço… Vou te falar: é muito amor. Muito amor. Vamos lá. Eu amo muito. Vamos lá”, disparou.

Vale lembrar que Sofia é filha de Cauã com a atriz Grazi Massafera. Os dois viveram um relacionamento de cerca de seis anos, começando em 2007 e terminando em 2013.

x