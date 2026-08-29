Cidade baiana desbanca capitais e é eleita 3ª melhor do Nordeste

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O município de Feira de Santana, na Bahia, conquistou a terceira melhor posição em qualidade de vida entre os grandes municípios do Nordeste. O resultado faz parte de um levantamento da Austin Rating em parceria com a Veja, que comparou cidades brasileiras a partir de 253 indicadores.

Considerando os municípios nordestinos com mais de 200 mil habitantes, Feira ficou atrás somente de João Pessoa (PB) e São Luís (MA). No ranking, a cidade baiana aparece à frente de Salvador, Recife e Fortaleza.

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O levantamento levou em conta mais de 5.500 municípios de todo o país e avaliou diferentes aspectos relacionados às condições de vida e ao desempenho das administrações municipais.

Cidade aparece entre as primeiras em diferentes indicadores

O resultado de Feira de Santana não se concentra apenas na classificação geral. O município também alcançou posições de destaque em áreas específicas avaliadas pelo estudo.

Em habitação, a cidade ficou na 8ª colocação entre os maiores municípios nordestinos. Já no indicador que reúne empresas, negócios e capacidade de pagamento, aparece em 9º lugar.

Feira também ocupa a 10ª posição quando o critério é a capacidade de arrecadação. Na análise da aplicação de recursos públicos em saúde e educação, o município ficou ainda melhor e alcançou o 6º lugar.

Outra cidade baiana lidera entre municípios médios

O levantamento também dividiu as cidades de acordo com a faixa populacional. Nesse recorte, a Bahia aparece novamente no topo.

Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano, ficou em primeiro lugar em qualidade de vida entre os municípios nordestinos com população entre 50 mil e 200 mil habitantes.

A metodologia utilizada pela Austin Rating considera a trajetória dos indicadores ao longo de uma década. Com isso, o desempenho das cidades é analisado a partir de sua evolução no período, em vez de considerar somente os números de um determinado ano.