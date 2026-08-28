Quer fugir da festa tradicional? Veja como fazer uma corrida de aniversário

Festa, bolo e parabéns são clássicos de aniversário, mas não precisam ser a única forma de comemorar. Para quem gosta de correr, transformar a data em uma pequena prova esportiva pode ser uma alternativa para reunir amigos e familiares e ainda criar uma celebração com a cara do aniversariante.

Foi assim que Sandi Nobre decidiu comemorar os 26 anos. Depois de passar a participar de corridas com frequência, ela resolveu levar a ideia para o próprio aniversário e organizou uma prova no Dique do Tororó, em Salvador. O percurso de 12,6 quilômetros foi escolhido justamente para fazer referência à idade que completava.

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“Eu já estava nessa vibe de correr, comprando várias corridas, sempre todo domingo, e falei: por que não fazer também uma corrida de aniversário?”, contou Sandi.

A comemoração ganhou camisa personalizada, medalhas, brindes, aquecimento, massagem e café da manhã.

Como transformar a corrida em uma festa de aniversário



Não é necessário reproduzir o formato de uma grande competição profissional. A proposta de uma corrida de aniversário pode ser justamente criar uma atividade mais informal, em que o percurso e a programação tenham relação com a história do aniversariante.

Uma das primeiras decisões é definir quem será convidado. Se a lista reunir pessoas que já correm, é possível pensar em uma distância maior. Se houver familiares e amigos que não praticam a modalidade, uma alternativa é escolher um percurso mais curto ou permitir que cada participante faça o trajeto no próprio ritmo.

Outra possibilidade é transformar a distância em parte da brincadeira. A idade pode inspirar o número de quilômetros, de voltas ou até o tempo da atividade. A ideia é criar uma referência ao aniversariante sem fazer com que a corrida se torne uma obrigação para quem não tem experiência.

No caso de Sandi, a proposta funcionou. Depois da primeira edição, os convidados passaram a cobrar uma nova prova.

“Foi muito legal porque foi algo diferente. Não é todo dia que você vê uma coisa assim. Os convidados gostaram bastante e ficaram pedindo: ‘Cadê a segunda corrida?’. Na camisa estava escrito ‘Primeira Corrida de Aniversário’, então eles ficaram esperando”, contou.

1 de 4 Corrida de aniversário de Sandi em Salvador | Foto: Arquivo Pessoal

2 de 4 Corrida de aniversário de Sandi em Salvador | Foto: Arquivo Pessoal

3 de 4 Corrida de aniversário de Sandi em Salvador | Foto: Arquivo Pessoal

4 de 4 Corrida de aniversário de Sandi em Salvador | Foto: Arquivo Pessoal

Escolha um percurso que combine com os convidados



A escolha do local é uma das etapas mais importantes. Antes de pensar apenas na paisagem, é preciso observar a estrutura disponível, a segurança, o tamanho do grupo e a distância que os participantes conseguirão percorrer.

10 lugares para correr em Salvador

Salvador tem diferentes espaços que podem servir de inspiração para quem quer escolher o cenário da corrida de aniversário. A opção ideal depende da distância desejada, do perfil dos convidados e da estrutura necessária para o evento.

Confira alguns dos principais lugares para considerar:

Dique do Tororó: O circuito ao redor do Dique tem cerca de 2,6 km e é uma opção para quem busca um percurso mais curto. Orla da Barra: O trajeto reúne corrida e paisagem, com pontos como o Farol da Barra e o Cristo da Barra no caminho. Rio Vermelho e Boca do Rio: Para quem deseja uma distância maior, o percurso pela orla entre os bairros pode chegar a aproximadamente 9 km. Cidade Baixa: A região permite montar trajetos que passam por pontos como Bonfim, Boa Viagem, Monte Serrat e Ribeira. Avenida Magalhães Neto: Aos domingos e feriados, a via é utilizada para atividades de lazer e esportes, sendo uma alternativa para os corredores. Avenida Luís Viana Filho (Paralela): Com cerca de 18 km de extensão, a avenida possui pistas paralelas utilizadas para corrida e ciclismo. Rua Cônego Pereira: Em Sete Portas, o espaço conta com pista de corrida, ciclovia e aparelhos de ginástica. Praça do Imbuí: A praça tem uma pequena pista de corrida e equipamentos voltados para atividades esportivas. Parque da Cidade: Com cerca de 3,7 km de pista, é uma opção para quem prefere correr em meio à natureza. Orla da Ribeira: O percurso oferece vista para o mar e passa por uma região marcada pelos casarões históricos da Cidade Baixa.

Antes de escolher, no entanto, é importante verificar as condições do local e, principalmente, se o formato planejado exige autorização dos órgãos públicos. Em uma corrida que ocupe vias públicas, o planejamento envolve outras etapas além da escolha do percurso.

O que observar antes de escolher

O percurso precisa ser compatível com o grupo. Também vale conferir se há espaço para montar a estrutura da comemoração, facilidade de acesso, pontos para hidratação e condições adequadas para a atividade.

Se a intenção for transformar a distância em uma homenagem à idade do aniversariante, também é possível escolher um local em que o circuito possa ser repetido até alcançar o número desejado.

Foi justamente o que ajudou Sandi a adaptar a ideia. O Dique do Tororó permitiu que ela criasse uma prova com significado pessoal sem depender de um percurso muito complexo.

E se a corrida passar por ruas de Salvador?

Aqui está um dos pontos que mais exigem atenção.

Uma corrida realizada em via pública não deve ser tratada da mesma forma que uma atividade privada entre poucos convidados. Em Salvador, eventos esportivos que ocupam o espaço urbano passam por processo de licenciamento e análise dos órgãos municipais.

As regras discutidas pela Prefeitura envolvem aspectos como licenciamento, responsabilidade técnica, estrutura e cumprimento das exigências legais. A Sedur e a Saltur também participaram de discussões com entidades esportivas para estabelecer diretrizes específicas para as corridas de rua na capital.

Por isso, quem pretende organizar uma corrida de aniversário em uma rua precisa procurar antecipadamente os órgãos responsáveis para verificar a viabilidade do percurso e as autorizações necessárias.

A organização pode envolver análise do trajeto, bloqueios e desvios de trânsito, além das exigências relacionadas à segurança e ao atendimento aos participantes. Não é recomendável simplesmente fechar uma rua por conta própria.

Uma alternativa para simplificar

Para quem quer apenas comemorar com amigos e não pretende transformar o aniversário em uma prova aberta ao público, escolher um espaço que não exija a interdição de vias pode tornar o planejamento mais simples.

Parques, clubes, condomínios e outros espaços apropriados para atividades esportivas podem ser alternativas, desde que o responsável pelo local autorize a realização da atividade e as condições de uso sejam verificadas previamente.

1 de 4 Corrida de aniversário de Sandi em Salvador | Foto: Arquivo Pessoal

2 de 4 Corrida de aniversário de Sandi em Salvador | Foto: Arquivo Pessoal

3 de 4 Corrida de aniversário de Sandi em Salvador | Foto: Arquivo Pessoal

4 de 4 Corrida de aniversário de Sandi em Salvador | Foto: Arquivo Pessoal

Segurança também faz parte da festa



Mesmo em uma comemoração entre conhecidos, a corrida exige cuidados básicos.

É preciso pensar em hidratação, primeiros socorros, sinalização do trajeto e apoio aos participantes. Em eventos maiores ou realizados em via pública, as exigências de segurança são ainda mais específicas.

Entre os itens previstos no planejamento apresentado para corridas em Salvador estão atendimento médico, ambulância, equipamentos de emergência, seguro para participantes, postos de hidratação, banheiros e estruturas de largada e chegada.

Camisa, medalha e número de peito entram na brincadeira

Depois de resolver o percurso e a estrutura, chega a parte de personalizar a corrida.

Sandi decidiu criar uma camisa para os participantes e encontrou um fornecedor que produziu as peças por R$ 12. Ela colocou as camisas à venda pelo mesmo valor, sem obter lucro com a iniciativa.

“Eu coloquei a camisa para vender, consegui um lugar que estava fazendo por R$ 12 e coloquei só para o pessoal comprar a camisa, sem lucro nenhum”, explicou.

A aniversariante também comprou medalhas e preparou brindes para os participantes. Houve premiação para os três primeiros colocados das categorias masculina e feminina.

A mesma lógica pode ser aplicada a outros elementos da prova. O aniversariante pode criar um nome para a corrida, personalizar o número de peito e encomendar uma medalha que faça referência à idade ou à data comemorada.

1 de 2 Corrida de aniversário de Sandi em Salvador | Foto: Arquivo Pessoal

2 de 2 Corrida de aniversário de Sandi em Salvador | Foto: Arquivo Pessoal

Aquecimento e massagem antes do café da manhã



A programação de Sandi começou antes da largada. Uma amiga educadora física conduziu o aquecimento dos participantes, com música e alongamento.

“Antes da corrida, eu tenho um amigo que é educador físico e ele fez um aquecimento, botou uma música e fez aquele alongamentozinho também. Foi muito legal”, contou.

A aniversariante também contratou uma profissional para fazer massagens durante o evento.

“Teve uma pessoa para fazer a massagem. Uma amiga minha conseguiu e eu paguei, claro, para ficar ali duas horas fazendo as massagens e tudo mais”, relatou.

Depois da corrida, os convidados encontraram uma mesa preparada especialmente para a ocasião, com café da manhã e salada de frutas. As medalhas e os brindes também faziam parte da estrutura.

Dá para incluir quem não corre

Uma corrida de aniversário não precisa excluir os convidados que não têm experiência com esporte.

Uma possibilidade é criar um percurso em que as pessoas possam caminhar, correr ou alternar as duas atividades. Outra é deixar a participação na corrida como opcional e concentrar a festa em uma área de convivência próxima à chegada.

Essa adaptação pode fazer diferença principalmente quando a lista de convidados reúne pessoas de idades e níveis de condicionamento diferentes.

O pós-corrida pode virar a festa

A linha de chegada também pode ser o ponto de partida para o restante da comemoração.

O espaço pode receber frutas, água, sucos, sanduíches e o bolo de aniversário. Também é possível montar um pequeno cenário para fotos e entregar as medalhas aos participantes.

No caso de Sandi, o horário foi escolhido justamente para aproveitar o restante do dia.

“A largada foi acho que às 7h da manhã. Quando foi umas 9h, 10h, já estava acabando. Como foi o Dia dos Pais, pensei que de manhã eu já faço e o pessoal passa o resto do dia com os pais. Foi ótimo”, explicou.

1 de 3 Corrida de aniversário de Sandi em Salvador | Foto: Arquivo Pessoal

2 de 3 Corrida de aniversário de Sandi em Salvador | Foto: Arquivo Pessoal

3 de 3 Corrida de aniversário de Sandi em Salvador | Foto: Arquivo Pessoal

Quanto custa fazer uma corrida de aniversário?



O valor depende principalmente do tamanho da comemoração e da estrutura escolhida.

Uma festa pequena pode exigir apenas itens básicos, como camisas, medalhas, água, alimentos e decoração. Já um evento com muitos participantes, percurso em via pública e estrutura profissional terá custos maiores e poderá envolver contratação de serviços especializados.

Por isso, antes de definir o número de convidados, vale montar uma lista com tudo que será necessário: local, autorização, estrutura, hidratação, alimentação, materiais personalizados, equipe de apoio, atendimento médico, limpeza e eventuais serviços contratados.

Também é importante separar o que é essencial para a segurança e realização da atividade daquilo que é apenas um adicional para deixar a festa mais bonita.

Um roteiro para organizar a sua corrida

Para quem quer tirar a ideia do papel, o planejamento pode seguir esta ordem: