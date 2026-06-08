TÍTULO ESPECIAL
Cidade baiana pode ser eleita como a 'Capital do Cuscuz'
O título será reconhecido de maneira estadual
Ibititá pode ser reconhecida como a ‘Capital do Cuscuz’ em breve. Localizada no centro-norte da Bahia, a cidade foi citada no projeto de lei proposto pelo deputado estadual Pedro Tavares (União Brasil).
De acordo com o político, a ideia de conceder o título estadual ao município surgiu devido ao tradicional Festival do Cuscuz, que acontece anualmente na região, durante o mês de maio.
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O evento também deve ser reconhecido como manifestação cultural e de interesse social e turístico para o município. Ele reúne degustações públicas da cuscuzeira gigante, apresentações culturais, concursos gastronômicos, exposição de produtos derivados do cuscuz e outras apresentações.
O PL está em tramitação na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Caso seja aprovado pela Assembleia, o texto segue para o Governador do Estado, que pode sancionar ou vetar a proposta.