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TRAGÉDIA

Entregador de pizza morre após acidente envolvendo quatro veículos na Bahia

Além da moto conduzida por Paulo Henrique, outros três veículos se envolveram na batida

Leilane Teixeira
Por
Proposta já vem sendo discutida dentro do Palácio do Planalto
Proposta já vem sendo discutida dentro do Palácio do Planalto - Foto: Reprodução | Freepik

Um entregador de pizzas de 26 anos morreu após se envolver em um grave acidente de trânsito na noite de domingo, 8, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia.

A vítima, identificada como Paulo Henrique Xavier Santos, trafegava de motocicleta pelo Anel Viário quando ocorreu a colisão. De acordo com informações da Polícia Militar, o acidente teria sido provocado por um motorista que realizava uma ultrapassagem.

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Além da moto conduzida por Paulo Henrique, outros três veículos se envolveram na batida. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar socorro, mas o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Segundo a PM, o condutor apontado como responsável pelo acidente deixou o local após a colisão. A identidade dele ainda não foi informada pelas autoridades.

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Exames periciais

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Porto Seguro para a realização dos exames periciais. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento.

O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Porto Seguro, que ficará responsável pela investigação das circunstâncias do acidente.

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acidente entregador de pizza motocicleta

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