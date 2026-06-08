Entregador de pizza morre após acidente envolvendo quatro veículos na Bahia

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Um entregador de pizzas de 26 anos morreu após se envolver em um grave acidente de trânsito na noite de domingo, 8, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia.

A vítima, identificada como Paulo Henrique Xavier Santos, trafegava de motocicleta pelo Anel Viário quando ocorreu a colisão. De acordo com informações da Polícia Militar, o acidente teria sido provocado por um motorista que realizava uma ultrapassagem.

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Além da moto conduzida por Paulo Henrique, outros três veículos se envolveram na batida. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar socorro, mas o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Segundo a PM, o condutor apontado como responsável pelo acidente deixou o local após a colisão. A identidade dele ainda não foi informada pelas autoridades.

Exames periciais

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Porto Seguro para a realização dos exames periciais. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento.

O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Porto Seguro, que ficará responsável pela investigação das circunstâncias do acidente.