Bahia recebe novos equipamentos para acelerar cirurgias no SUS

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A Bahia será contemplada com 19 combos cirúrgicos e três tomógrafos por meio de uma nova etapa do Novo PAC Saúde, iniciativa do Ministério da Saúde voltada à ampliação da estrutura hospitalar do Sistema Único de Saúde (SUS).

O anúncio foi feito na última quarta-feira, 3, durante a assinatura de contratos pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha. No estado, o investimento ultrapassa R$ 35 milhões.

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Os novos equipamentos serão destinados a hospitais e unidades de saúde em diferentes regiões da Bahia, com o objetivo de ampliar a realização de cirurgias eletivas, reduzir o tempo de espera por procedimentos especializados e modernizar a rede pública de atendimento.



Equipamentos chegam a 14 municípios baianos

Dos 19 combos cirúrgicos destinados ao estado, parte já está em funcionamento, contribuindo para tornar procedimentos de média e alta complexidade mais ágeis e seguros.

Foram beneficiadas instituições de saúde de Alagoinhas, Amargosa, Barreiras, Feira de Santana, Irecê, Itororó, Jequié, Juazeiro, Paulo Afonso, Porto Seguro, Salvador, Teixeira de Freitas, Valença e Vitória da Conquista.

Já os três tomógrafos reforçarão os atendimentos do SUS em Salvador, Camaçari e Irecê, ampliando a capacidade de diagnóstico e atendimento especializado nessas localidades.

Estrutura para ampliar cirurgias

Os combos destinados à cirurgia geral são compostos por seis equipamentos cada e foram estruturados para ampliar a realização de procedimentos como vasectomias, laqueaduras e outras cirurgias de baixa e média complexidade.

Já os combos oftalmológicos reúnem cinco equipamentos cada, voltados à qualificação e expansão da oferta de cirurgias especializadas, especialmente procedimentos de maior complexidade, como as cirurgias de catarata.

A distribuição integra o programa Agora Tem Especialistas e faz parte de uma estratégia nacional para estruturar novas salas cirúrgicas e ampliar o acesso a serviços especializados, sobretudo em regiões historicamente menos assistidas.

A ação também busca aumentar a eficiência da rede hospitalar do SUS e fortalecer a indústria nacional.

Impacto nacional

Nesta fase, o Ministério da Saúde prevê a aquisição de 150 novos combos cirúrgicos e 20 tomógrafos. Ao final do programa, serão entregues 300 combos cirúrgicos e 40 tomógrafos para 185 municípios em todos os estados brasileiros, em um investimento total de R$ 546 milhões.

Em todo o país, os equipamentos têm potencial para viabilizar cerca de 428 mil cirurgias eletivas por ano, contribuindo para reduzir filas e ampliar a oferta de procedimentos especializados.

A iniciativa também reforça os resultados do programa Agora Tem Especialistas, responsável por 14,9 milhões de cirurgias eletivas em 2025, número 42% superior ao registrado em 2022. O programa também contabilizou 1,6 bilhão de consultas com especialistas, crescimento de 30%, e 1,3 bilhão de exames, aumento de 22%.

Redução de desigualdades e economia

Os equipamentos serão destinados a hospitais públicos e filantrópicos dos 185 municípios contemplados, com foco na descentralização dos serviços especializados e na redução das desigualdades regionais de acesso à saúde.

Em algumas regiões do país, o impacto deverá ser ainda mais significativo. Na Região Norte, por exemplo, a ampliação potencial da capacidade de cirurgias oftalmológicas pode chegar a 134%.

Além da expansão da oferta de serviços, a compra centralizada dos combos cirúrgicos gerou uma economia superior a R$ 281 milhões aos cofres públicos, o equivalente a uma redução de 37,9% em relação ao valor inicialmente estimado.

Na aquisição dos equipamentos, o Ministério da Saúde priorizou produtos fabricados no Brasil, alinhando a iniciativa ao fortalecimento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde.

As remessas dos equipamentos começaram em fevereiro e seguem até o fim de junho. A doação inclui entrega, instalação, treinamento das equipes e garantia estendida de 36 meses, garantindo condições para o uso imediato dos equipamentos nas unidades contempladas.