RECORDE

Cidade baiana registra quase 40ºC e entra em TOP 5 mais quentes do país

A cidade entrou para a lista das mais quentes nesta semana

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

03/02/2026 - 20:30 h

A temperatura marcou recordes
A temperatura marcou recordes

Curaçá entrou para a lista de cidades mais quentes do Brasil nesta segunda-feira, 2. Localizado na região do Vale do São Francisco, na Bahia, o município registrou 38,6°C na semana, ocupando a quarta posição nacional.

Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que compartilhou uma lista com as cinco cidades brasileiras com as maiores temperaturas no dia registrado.

O título de local mais quente foi para Caicó, no Rio Grande do Norte, com 40,2°C, ocupando o primeiro lugar da lista. O segundo lugar ficou para Patos (PB), com 39ºC e o terceiro para Pão de Açúcar (AL), já a quinta posição ficou com o município de Ribeira do Amparo (BA), com 37,4°C.

Bahia cidade baiana CURAÇÁ

x