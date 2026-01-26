Cidade baiana revoluciona educação com ensino bilíngue na rede pública

Siga o A TARDE no Google

Iniciativa expande modelo de ensino da rede municipal, que já atende mais de 22 mil alunos - Foto: Divulgação

O município de Luís Eduardo Magalhães, oeste da Bahia, deu um passo histórico na educação pública esta semana. De forma pioneira na Bahia, a Prefeitura anunciou a implantação de Escolas Municipais Bilíngues (Português–Inglês) em regime de tempo integral.

A iniciativa expande o modelo de ensino da rede municipal, que já atende mais de 22 mil alunos, elevando o padrão pedagógico para níveis internacionais.

Desde o início do primeiro mandato, o prefeito Junior Marabá (PP) tem tratado a educação como pilar estratégico da gestão.

O novo projeto bilíngue soma-se a benefícios já consolidados, como a oferta de merenda de qualidade e a entrega de kits escolares completos, que incluem mochila e tênis para todos os estudantes.

"É por intermédio da educação que vamos formar os futuros líderes — sejam políticos ou empresariais — do nosso município", afirmou Junior Marabá.

Para o gestor, o investimento vai além do currículo escolar.

"Acredito que a educação tem um efeito transformador nas famílias, ainda mais quando a desigualdade desaparece na sala de aula. Aqui acabou essa história de material escolar em sacolinha de mercado", concluiu.

Unidades

Duas unidades escolares foram selecionadas para iniciar a modalidade bilíngue, abrangendo todo o ciclo do Ensino Fundamental:

Escola Municipal Caio Felippe Miranda de Oliveira: vai atender alunos do 1º ao 5º ano (Anos Iniciais).

Escola Municipal Adélia de Moraes Cassins: vai atender do 6º ao 9º ano (Anos Finais).

Nestas unidades, o processo de alfabetização e as disciplinas complementares vão ocorrer nos dois idiomas, permitindo que os alunos desenvolvam fluência em inglês desde os primeiros anos de vida escolar, tudo sob o regime de tempo integral.

Critérios de acesso

Para garantir que a inovação pedagógica promova justiça social, a prefeitura estabeleceu critérios rigorosos para a matrícula. O ensino em tempo integral vai ser destinado a candidatos que atendam, cumulativamente, aos seguintes requisitos:

- Que comprovem renda familiar per capita de até R$ 706,00 ou ser beneficiário do Programa Bolsa Família.

- Histórico escolar: o estudante deve ter cursado toda a trajetória em escola pública ou em escola privada com bolsa integral (100%).