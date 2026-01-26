Menu
BAHIA
PIONEIRISMO

Cidade baiana revoluciona educação com ensino bilíngue na rede pública

Luis Eduardo Magalhães avança na educação com ensino em tempo integral e alfabetização em português e inglês

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

26/01/2026 - 16:03 h

Iniciativa expande modelo de ensino da rede municipal, que já atende mais de 22 mil alunos
Iniciativa expande modelo de ensino da rede municipal, que já atende mais de 22 mil alunos

O município de Luís Eduardo Magalhães, oeste da Bahia, deu um passo histórico na educação pública esta semana. De forma pioneira na Bahia, a Prefeitura anunciou a implantação de Escolas Municipais Bilíngues (Português–Inglês) em regime de tempo integral.

A iniciativa expande o modelo de ensino da rede municipal, que já atende mais de 22 mil alunos, elevando o padrão pedagógico para níveis internacionais.

Leia Também:

Troca de unidade de medida viabilizou desvio de verbas em Itagibá
Contrato de internet da Prefeitura de São Felipe entra na mira do TCM
Vice-prefeito de Jussari usa tribuna para expor crise com gestor atual

Desde o início do primeiro mandato, o prefeito Junior Marabá (PP) tem tratado a educação como pilar estratégico da gestão.

O novo projeto bilíngue soma-se a benefícios já consolidados, como a oferta de merenda de qualidade e a entrega de kits escolares completos, que incluem mochila e tênis para todos os estudantes.

"É por intermédio da educação que vamos formar os futuros líderes — sejam políticos ou empresariais — do nosso município", afirmou Junior Marabá.

Para o gestor, o investimento vai além do currículo escolar.

"Acredito que a educação tem um efeito transformador nas famílias, ainda mais quando a desigualdade desaparece na sala de aula. Aqui acabou essa história de material escolar em sacolinha de mercado", concluiu.

Unidades

Duas unidades escolares foram selecionadas para iniciar a modalidade bilíngue, abrangendo todo o ciclo do Ensino Fundamental:

Escola Municipal Caio Felippe Miranda de Oliveira: vai atender alunos do 1º ao 5º ano (Anos Iniciais).

Escola Municipal Adélia de Moraes Cassins: vai atender do 6º ao 9º ano (Anos Finais).

Nestas unidades, o processo de alfabetização e as disciplinas complementares vão ocorrer nos dois idiomas, permitindo que os alunos desenvolvam fluência em inglês desde os primeiros anos de vida escolar, tudo sob o regime de tempo integral.

Critérios de acesso

Para garantir que a inovação pedagógica promova justiça social, a prefeitura estabeleceu critérios rigorosos para a matrícula. O ensino em tempo integral vai ser destinado a candidatos que atendam, cumulativamente, aos seguintes requisitos:

- Que comprovem renda familiar per capita de até R$ 706,00 ou ser beneficiário do Programa Bolsa Família.

- Histórico escolar: o estudante deve ter cursado toda a trajetória em escola pública ou em escola privada com bolsa integral (100%).

Educação Bilíngue Escolhas Educacionais inovação pedagógica justiça social Luís Eduardo Magalhães tempo integral

