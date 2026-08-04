Cidade da Bahia terá feriado em agosto; veja quando será a folga

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Embora seja conhecido por não contar com feriados nacionais, agosto reserva dias de descanso para milhões de brasileiros. Ao longo do mês, sete datas garantem folga em alguns estados, capitais e diversos municípios espalhados pelo país.

As comemorações incluem aniversários de estados e cidades, além de celebrações religiosas que alteram o funcionamento de repartições públicas e parte do comércio local.

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Paraíba abre o calendário de folgas

O primeiro feriado do mês ocorre em 5 de agosto, quando a Paraíba celebra sua data magna. O dia marca a fundação da antiga cidade de Nossa Senhora das Neves, atual João Pessoa, em 1585.

Além da importância histórica para o estado, a data também homenageia Nossa Senhora das Neves, padroeira da capital paraibana. Com isso, órgãos públicos estaduais e municipais suspendem o atendimento presencial, mantendo apenas os serviços considerados essenciais.

Dia 15 concentra o maior número de feriados

A data de 15 de agosto reúne o maior número de comemorações pelo país. Apesar de cair em um sábado neste ano, o dia continua sendo feriado em diferentes localidades.

Nos estados, a data celebra a Adesão do Pará à Independência do Brasil e o Dia do Senhor do Bonfim, em Tocantins.

Já nas capitais, a folga será em Belo Horizonte (MG) e Fortaleza (CE), onde é celebrado o Dia de Nossa Senhora da Boa Viagem.

Outros municípios também terão expediente suspenso:

Maringá (PR): Nossa Senhora da Glória, padroeira da cidade;

Jundiaí (SP): Nossa Senhora do Desterro;

Sorocaba (SP): aniversário de fundação do município;

Vitória da Conquista (BA): Nossa Senhora das Vitórias;

Ipatinga (MG): Assunção de Maria;

Patos de Minas (MG): Assunção de Maria;

Ouro Preto (MG): ponto facultativo em homenagem a Nossa Senhora do Pilar e Nossa Senhora da Lapa.

No Rio Grande do Norte, a data marca o aniversário do estado, mas não é considerada feriado.

Teresina comemora aniversário em 16 de agosto



No dia 16 de agosto, a capital do Piauí celebra seus 174 anos. O feriado municipal lembra a criação de Teresina, oficializada em 1852, quando a cidade se tornou a primeira capital planejada do Brasil.

O nome da capital é uma homenagem à imperatriz Teresa Cristina, esposa de Dom Pedro II, e surgiu da união dos nomes Teresa e Cristina.

Campo Grande celebra emancipação política

Já em 26 de agosto, é a vez de Campo Grande (MS) comemorar seu aniversário.

O feriado municipal lembra a emancipação política da cidade, oficializada em 1899, quando o atual Mato Grosso do Sul ainda fazia parte do antigo estado de Mato Grosso.

Décadas depois, com a criação de Mato Grosso do Sul, em 1977, Campo Grande passou a ser oficialmente a capital do novo estado.

Maceió encerra o calendário de agosto

A última folga prevista para o mês acontece em 27 de agosto, em Maceió (AL).

O feriado municipal é dedicado a Nossa Senhora dos Prazeres, padroeira da capital alagoana, também conhecida como Nossa Senhora das Sete Alegrias Divinas.

A celebração religiosa encerra o calendário de feriados locais de agosto, um mês que, apesar da ausência de datas nacionais, oferece oportunidades de descanso em diferentes regiões do Brasil.