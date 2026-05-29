Cidade no norte da Bahia cancela São João após epidemia de dengue

Siga o A TARDE no Google

A tradicional festa de São João de Uauá, no norte da Bahia, não acontecerá em 2026. O anúncio foi feito pelo prefeito Marcos Lobo (Avante), que confirmou a suspensão dos festejos juninos após o município enfrentar um cenário de epidemia de dengue e dificuldades financeiras nos últimos meses.

Segundo o gestor, a decisão foi tomada para priorizar os serviços essenciais da cidade diante do aumento das despesas na área da saúde e da queda na arrecadação municipal.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Prefeito cita epidemia de dengue

Durante uma transmissão ao vivo, Marcos Lobo afirmou que o município esteve em estado de emergência de saúde até o último dia 26 e explicou que a situação dificultou a realização de contratos necessários para a festa.

“Saímos de uma epidemia de dengue exatamente recentemente. Até o dia 26, estávamos ainda no estado de emergência de saúde. A curva da dengue está sob o controle do nosso município, porém, infelizmente, com o estado de epidemia, ficamos impossibilitados de realizar alguns contratos, de fazer algumas contratações, o que nos levou à suspensão do São João de Uauá”, declarou.

O prefeito também destacou que o aumento das despesas provocado pela crise sanitária e a redução das receitas municipais pesaram na decisão.

“Nossa responsabilidade como povo de Uauá é para manter os serviços básicos do município. Tendo em vista o estado de epidemia de saúde pública e a queda de receita dos municípios que aconteceu de janeiro para cá, nós temos que tomar todos os cuidados para que o município não seja mais prejudicado”, acrescentou.

Cidade estava entre municípios em epidemia



No início deste mês, Uauá aparecia entre as cidades baianas em situação de epidemia de dengue, ao lado de municípios como Araci, Campo Alegre de Lourdes, Maraú, Remanso e Alagoinhas.

Segundo dados divulgados pelo Governo da Bahia, seis municípios seguem atualmente em situação epidêmica, enquanto outros nove estão em situação de risco e 49 permanecem em alerta.

Mesmo com o cenário enfrentado por alguns municípios, a Bahia registrou redução de 41% nos casos prováveis de dengue em 2026.

Até a 18ª Semana Epidemiológica, encerrada em 11 de maio, foram contabilizados 10.162 casos e quatro mortes no estado. No mesmo período do ano passado, haviam sido registrados 17.236 casos e cinco óbitos.

As autoridades de saúde reforçam que as ações preventivas devem continuar, principalmente com eliminação de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti e incentivo à vacinação dos grupos contemplados.



Prefeitura diz que prioridade é manter serviços básicos



De acordo com Marcos Lobo, a prioridade da gestão neste momento é garantir o funcionamento dos serviços essenciais da cidade, incluindo pagamento de funcionários, médicos e compra de medicamentos.

Apesar do cancelamento do São João, a prefeitura informou que manterá a realização da tradicional Festa do Dia do Vaqueiro, marcada para 22 de junho, além das comemorações do centenário de Uauá, celebrado em 9 de julho.

“A suspensão do São João é dolorosa para nós, entendemos as pessoas que realmente esperam essa data. Para nós, o São João nunca foi gasto, foi investimento, mas perdemos a capacidade esse ano, principalmente por conta da epidemia”, afirmou o prefeito.