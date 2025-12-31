SELEÇÃO
Cidades baianas entram no radar do turismo de luxo, aponta Forbes
Valorização dos municípios na lista de 2025 reforça que o novo luxo está ligado à vivência autêntica
Por Jair Mendonça Jr
Em uma seleção da Forbes Brasil, realizada com curadoria da agência Teresa Perez Tours, dois destinos baianos foram incluídos na lista de apostas promissoras para viajantes de luxo em 2025: a Chapada Diamantina e Corumbau.
A Chapada Diamantina aparece como opção para quem busca paisagens monumentais e tranquilidade. O destino se destaca por oferecer hospedagens que unem conforto e uma integração respeitosa com o meio ambiente.
O ecoturismo de luxo na Chapada proporciona a oportunidade de explorar cânions, cachoeiras e grutas de águas cristalinas durante o dia, e retornar a acomodações que garantem bem-estar e serviço de alto nível, atendendo ao perfil do viajante que deseja aventura sem abrir mão do requinte.
Corumbau
No litoral sul do estado, Corumbau se destaca pela privacidade, praias praticamente desertas e experiências personalizadas, atraindo principalmente casais e turistas em busca de exclusividade.
O destino é particularmente atraente para casais, sendo frequentemente procurado para luas de mel e viagens românticas.
Segundo a Forbes, a valorização da Chapada Diamantina e de Corumbau na lista de 2025 reforça que o novo luxo está ligado à vivência autêntica, ao isolamento qualificado e à qualidade dos serviços oferecidos em ambientes naturais preservados.
Ao lado de outros destinos brasileiros como os Lençóis Maranhenses e os Cânions do Rio Grande do Sul.
