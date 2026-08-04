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Cidades da Bahia terão suspensão no fornecimento de água nesta quinta (06/08)

Manutenção no sistema de abastecimento vai provocar suspensão temporária

Luan Julião
Por
| Atualizada em
Previsão é que o serviço seja concluído na noite desta terça-feira
Previsão é que o serviço seja concluído na noite desta terça-feira - Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE

Moradores de seis cidades da Bahia devem ficar sem o fornecimento regular de água na próxima quinta-feira, 6. A suspensão temporária foi anunciada pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) para a realização de serviços de manutenção em um equipamento localizado na área de captação da Estação de Tratamento de Água.

A interrupção está prevista para começar às 12h e vai atingir os municípios:

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  • Feira de Santana
  • Conceição da Feira
  • São Gonçalo dos Campos
  • Santa Bárbara
  • Tanquinho
  • Santanópolis

Segundo a Embasa, a previsão é que os trabalhos sejam finalizados ainda no período da noite. Após a conclusão do serviço, o abastecimento será retomado gradualmente a partir das 20h, até que o sistema volte à normalidade.

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A empresa recomenda que os moradores economizem a água armazenada nos reservatórios durante o período de suspensão, utilizando o volume disponível apenas para atividades essenciais até a regularização do serviço.

Para esclarecer dúvidas ou solicitar atendimento, os clientes podem entrar em contato com a Embasa pelo telefone 0800 0555 195.

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Tags

abastecimento de água cidades da Bahia Embasa

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