Cinco cidades da Bahia vão amanhecer sem água nesta quinta-feira
Fornecimento de água será interrompido em cinco regiões; confira quais
Por Leilane Teixeira
O abastecimento de água será interrompido temporariamente em cinco municípios do interior da Bahia nesta quinta-feira, 5. A suspensão terá início às 7h, com previsão de conclusão dos serviços no final da tarde do mesmo dia.
De acordo com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), a paralisação é necessária para a realização de serviços de manutenção e instalação de novos equipamentos no sistema de abastecimento de água.
Serão afetados os municípios de:
- Serrinha
- Conceição do Coité
- Biritinga
- Lamarão
- Retirolândia
Suspensão parcial
Já em Teofilândia e Barrocas, que também fazem parte do sistema, não haverá suspensão total, mas sim redução na oferta de água, podendo ocorrer oscilações ou interrupções temporárias no fornecimento.
Após a finalização dos trabalhos, o abastecimento será restabelecido de forma gradual, com expectativa de normalização completa em até 24 horas.
A Embasa orienta que a população reserve água com antecedência e faça uso consciente durante o período da interrupção.
