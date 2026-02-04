Cinco cidades da Bahia vão amanhecer sem água nesta quinta-feira

Siga o A TARDE no Google

- Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE | 27/09/2013

O abastecimento de água será interrompido temporariamente em cinco municípios do interior da Bahia nesta quinta-feira, 5. A suspensão terá início às 7h, com previsão de conclusão dos serviços no final da tarde do mesmo dia.

De acordo com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), a paralisação é necessária para a realização de serviços de manutenção e instalação de novos equipamentos no sistema de abastecimento de água.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Serão afetados os municípios de:

Serrinha

Conceição do Coité

Biritinga

Lamarão

Retirolândia

Suspensão parcial

Já em Teofilândia e Barrocas, que também fazem parte do sistema, não haverá suspensão total, mas sim redução na oferta de água, podendo ocorrer oscilações ou interrupções temporárias no fornecimento.

Após a finalização dos trabalhos, o abastecimento será restabelecido de forma gradual, com expectativa de normalização completa em até 24 horas.

A Embasa orienta que a população reserve água com antecedência e faça uso consciente durante o período da interrupção.