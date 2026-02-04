Menu
EXPANSÃO

Luís Eduardo Magalhães inicia fase decisiva no estudo do Plano Diretor

Documento estabelece normas para uso e ocupação do solo

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

04/02/2026 - 19:14 h

Objetivo é criar diretrizes que acompanhem ritmo acelerado de crescimento de LEM
O futuro urbano de Luís Eduardo Magalhães (LEM) entra em uma fase decisiva. A prefeitura realiza a audiência pública de revisão do Plano Diretor, o principal mecanismo legal que orienta o desenvolvimento do município.

O documento estabelece as normas para o uso e ocupação do solo, expansão da infraestrutura, mobilidade e a organização dos espaços públicos para os próximos anos.

Durante o encontro, vão ser apresentados os primeiros encaminhamentos da revisão, com foco em eixos estratégicos: ordenamento territorial, desenvolvimento sustentável e melhoria da qualidade de vida.

O objetivo é criar diretrizes que acompanhem o ritmo acelerado de crescimento de LEM, garantindo que o progresso econômico caminhe junto ao respeito ambiental e social.

Participação e transparência

A procuradora-geral do Município e membro da comissão responsável, Élese Mendes, enfatiza que a audiência é o momento de máxima transparência do processo.

“É nesse espaço que a população pode participar de forma ativa, contribuindo para organizar o crescimento urbano de maneira legal e democrática”, destaca a procuradora.

Para a gestão municipal, a presença de moradores, empresários e entidades de classe é o que confere legitimidade às decisões. O Plano Diretor impacta o dia a dia de todos os cidadãos — desde a valorização dos bairros e a instalação de novos empreendimentos até a eficiência dos serviços públicos oferecidos à comunidade.

A audiência é aberta ao público, consolidando-se como uma oportunidade para que a sociedade civil ajude a desenhar os caminhos de Luís Eduardo Magalhães, unindo planejamento técnico e visão de futuro.

x