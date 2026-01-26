Menu
PERIGO

Cobra é resgatada dentro de carro na Bahia

Motorista foi alertado por vizinhos sobre a presença do animal no veículo

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

26/01/2026 - 11:00 h
Imagem ilustrativa da imagem Cobra é resgatada dentro de carro na Bahia
-

Uma cobra foi resgatada dentro de um carro, neste domingo, 25, no município de Barreiras, no oeste da Bahia. O motorista do veículo foi alertado por vizinhos sobre a presença do animal e, imediatamente, procurou ajuda do Corpo de Bombeiros.

Agentes do 17º Batalhão de Bombeiros Militar (17º BBM) se deslocaram ao local e realizaram uma varredura no veículo.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Após localizar a cobra, os militares efetuaram a captura de forma segura, utilizando técnicas adequadas para garantir a integridade do animal e a segurança das pessoas envolvidas.

Após o regate, os bombeiros examiram a serpente, que estava sem ferimentos aparentes. Em seguida, ela foi devolvida ao seu habitat natural.

Leia Também:

Homem morre ao salvar filha de afogamento em praia turística na Bahia
Nova rodoviária de Salvador pode virar vitrine do artesanato baiano
MP aperta cerco contra irregularidades na Educação de Mata de São João

O que fazer ao encontrar um animal silvestre?

Seja em veículos, residências ou qualquer área urbana, quem encontrar um animal sistestre deve manter distância e evitar qualquer tentativa de captura por conta própria, para evitar os riscos de acidentes.

A orientação é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros, através do número de emergência 193.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

