Cobra é resgatada dentro de carro na Bahia

- Foto: Divulgação

Uma cobra foi resgatada dentro de um carro, neste domingo, 25, no município de Barreiras, no oeste da Bahia. O motorista do veículo foi alertado por vizinhos sobre a presença do animal e, imediatamente, procurou ajuda do Corpo de Bombeiros.

Agentes do 17º Batalhão de Bombeiros Militar (17º BBM) se deslocaram ao local e realizaram uma varredura no veículo.

Após localizar a cobra, os militares efetuaram a captura de forma segura, utilizando técnicas adequadas para garantir a integridade do animal e a segurança das pessoas envolvidas.

Após o regate, os bombeiros examiram a serpente, que estava sem ferimentos aparentes. Em seguida, ela foi devolvida ao seu habitat natural.

O que fazer ao encontrar um animal silvestre?

Seja em veículos, residências ou qualquer área urbana, quem encontrar um animal sistestre deve manter distância e evitar qualquer tentativa de captura por conta própria, para evitar os riscos de acidentes.

A orientação é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros, através do número de emergência 193.