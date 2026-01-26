PERIGO
Cobra é resgatada dentro de carro na Bahia
Motorista foi alertado por vizinhos sobre a presença do animal no veículo
Por Luiza Nascimento
Uma cobra foi resgatada dentro de um carro, neste domingo, 25, no município de Barreiras, no oeste da Bahia. O motorista do veículo foi alertado por vizinhos sobre a presença do animal e, imediatamente, procurou ajuda do Corpo de Bombeiros.
Agentes do 17º Batalhão de Bombeiros Militar (17º BBM) se deslocaram ao local e realizaram uma varredura no veículo.
Após localizar a cobra, os militares efetuaram a captura de forma segura, utilizando técnicas adequadas para garantir a integridade do animal e a segurança das pessoas envolvidas.
Após o regate, os bombeiros examiram a serpente, que estava sem ferimentos aparentes. Em seguida, ela foi devolvida ao seu habitat natural.
O que fazer ao encontrar um animal silvestre?
Seja em veículos, residências ou qualquer área urbana, quem encontrar um animal sistestre deve manter distância e evitar qualquer tentativa de captura por conta própria, para evitar os riscos de acidentes.
A orientação é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros, através do número de emergência 193.
