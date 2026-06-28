BAHIA
Cobrador de ônibus morre em colisão na BR-116, no sudoeste da Bahia
PRF informou que pista ficou interditada durante o atendimento da ocorrência
Um acidente registrado na tarde deste domingo, 28, deixou uma pessoa morta na BR-116, no município de Jaguaquara, no sudoeste da Bahia.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi registrada por volta das 13h, no km 644 da rodovia. O acidente foi uma colisão traseira envolvendo um caminhão e um ônibus que fazia o itinerário entre Bom Despacho e Vitória da Conquista.
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O cobrador do ônibus não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Até a divulgação do boletim, a identidade da vítima não havia sido informada.
A PRF informou ainda que a ocorrência seguia em atendimento e que a pista permanecia interditada no trecho afetado.