Cobrador de ônibus morre em colisão na BR-116, no sudoeste da Bahia

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Um acidente registrado na tarde deste domingo, 28, deixou uma pessoa morta na BR-116, no município de Jaguaquara, no sudoeste da Bahia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi registrada por volta das 13h, no km 644 da rodovia. O acidente foi uma colisão traseira envolvendo um caminhão e um ônibus que fazia o itinerário entre Bom Despacho e Vitória da Conquista.

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O cobrador do ônibus não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Até a divulgação do boletim, a identidade da vítima não havia sido informada.

A PRF informou ainda que a ocorrência seguia em atendimento e que a pista permanecia interditada no trecho afetado.