BAHIA
TRAGÉDIA

Colisão entre dois caminhões e um carro deixa um morto em Catu

A vítima ainda não teve a identidade revelada

Carla Melo

Por Carla Melo

12/11/2025 - 9:45 h
No momento, a pista havia sido totalmente interditada -

Uma pessoa morreu após uma colisão entre dois caminhões e um carro de passeio na noite de terça-feira, 11, no km 357 da BR-110, em Catu. A vítima ainda não teve a identidade revelada

Informações preliminares apontam que o acidente envolveu um caminhão tanque, uma caçamba e um carro de passeio, e deixou um rastro de destruição pela estrada. No momento, a pista havia sido totalmente interditada.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Simões Filho - UOP de Alagoinhas foram acionadas para atender a ocorrência, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros.

