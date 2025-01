Colisão entre ônibus e carreta deixa feridos na BA-093, na Bahia

O estado de saúde das vítimas não foi divulgado - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um acidente envolvendo um ônibus de viagem e uma carreta deixou feridos neste domingo, 12, em Acajutiba, a cerca de 180 km de Salvador. A batida aconteceu na Curva do Boiadeiro, trecho conhecido da BA-093. Devido à pista molhada, o coletivo ficou atravessado na rodovia após o impacto.

Segundo informações da Prefeitura, o ônibus transportava fiéis das Testemunhas de Jeová, que viajavam para um congresso religioso em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, a 146 km de Acajutiba.

O número de feridos não foi informado, mas imagens divulgadas mostram que o motorista do ônibus está entre as vítimas. Ele sofreu ferimentos na perna e ficou preso nas ferragens, sendo retirado com a ajuda do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA).

Após o resgate, o motorista e outros feridos receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram levados para hospitais da região. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado. As circunstâncias do acidente estão sob investigação.