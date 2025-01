Saiba quem é 'Nero do Piseiro', suspeito de mandar ataque ao MST

Nero é pai de sete filhos, com idades entre 2 meses e 26 anos - Foto: Reprodução / Metropoles

Foi preso neste sábado, 11, pela Polícia Civil de São Paulo, Antônio Martins dos Santos Filho, conhecido como "Nero do Piseiro", suspeito de chefiar o ataque a um assentamento do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra) em Tremembé (SP), que resultou em ao menos dois mortos. O crime ocorreu na região do Vale do Paraíba, e Nero foi detido em flagrante no bairro Santa Tereza, em Taubaté (SP), cidade vizinha a Tremembé.

Segundo o delegado Marcos Rogério Pereira Machado, da Delegacia Seccional de Taubaté, Nero estava escondido em Taubaté e foi encontrado com uma moto, provavelmente usada durante o ataque. A investigação aponta que o suspeito teria "organizado e participado da chacina", motivada por uma disputa por terras no assentamento.

Ainda conforme detalhou o delegado, Nero, de 41 anos, admitiu seu envolvimento no ataque e foi reconhecido por sobreviventes que o viram no local. De acordo com as investigações, o grupo não usava máscaras durante a ação, e Nero já era conhecido pelos sem-terra. Ele tem colaborado com as investigações, indicando possíveis locais onde outros envolvidos no crime possam estar.

Nero do Piseiro, natural de Petrolina (PE), tem um histórico criminal, incluindo uma condenação por porte ilegal de arma de fogo em abril de 2024. No entanto, ele foi absolvido em segunda instância em novembro do mesmo ano. Durante seu primeiro depoimento à Polícia Civil, Nero preferiu permanecer em silêncio, mas posteriormente expressou arrependimento e afirmou que "foi chamado para ir lá".

Pai de sete filhos, com idades entre 2 meses e 26 anos, Nero revelou à polícia que possui o ensino médio incompleto, mora em uma habitação coletiva em um bairro rural de Tremembé e trabalha como autônomo, com uma renda mensal de R$ 2.000. Segundo relatos, ele tem um histórico de intimidações contra os assentados, o que o torna uma figura conhecida dentro do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra.