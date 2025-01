Mulher morre em colisão entre moto e carro na BR-101, no Sul da Bahia

O corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Teixeira de Freitas - Foto: Divulgação / PRF

Uma mulher, inicialmente identificada como Vânia Souza Alcebíades Viana, morreu após a moto que pilotava bater de frente com um carro na BR-101, em Mucuri, no sul da Bahia, na noite de sábado, 11.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o óbito de Vânia foi confirmado no local do acidente. O motorista do carro não sofreu ferimentos.

Imagens feitas no local mostram a frente do carro parcialmente destruída pela colisão. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Teixeira de Freitas, onde passou por necropsia. Não há informações sobre o velório e sepultamento de Vânia.