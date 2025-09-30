Com alta em todos os setores, Bahia soma quase 89 mil empregos em 2025

O setor de Serviços liderou a geração de empregos no mês - Foto: Divulgação | SEI

A Bahia encerrou agosto com saldo positivo de 11.015 vagas com carteira assinada, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged). No acumulado entre janeiro e agosto de 2025, já são 88.679 novos postos de trabalho formais no estado.

O setor de Serviços liderou a geração de empregos no mês, com 4.156 vagas, seguido por:

Comércio (2.350)

Indústria (1.888)

Construção (1.611)

Agropecuária (1.010)

Para o secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia, Augusto Vasconcelos, o resultado reflete o bom momento do mercado de trabalho no estado.

“Os números confirmam a trajetória positiva que a Bahia vem trilhando. Importante ressaltar que tivemos saldo positivo em todos os setores da economia — da agropecuária à indústria — o que evidencia um crescimento equilibrado e sustentável. Nosso compromisso, enquanto governo, é seguir fortalecendo políticas públicas, como a qualificação profissional, a intermediação para o trabalho e a atração de novos investimentos”, destaca.