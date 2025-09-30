Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DESTAQUE

Com alta em todos os setores, Bahia soma quase 89 mil empregos em 2025

O setor de Serviços liderou a geração de empregos no mês de agosto

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

30/09/2025 - 19:48 h
O setor de Serviços liderou a geração de empregos no mês
O setor de Serviços liderou a geração de empregos no mês -

A Bahia encerrou agosto com saldo positivo de 11.015 vagas com carteira assinada, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged). No acumulado entre janeiro e agosto de 2025, já são 88.679 novos postos de trabalho formais no estado.

O setor de Serviços liderou a geração de empregos no mês, com 4.156 vagas, seguido por:

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • Comércio (2.350)
  • Indústria (1.888)
  • Construção (1.611)
  • Agropecuária (1.010)

Leia Também:

CBPM muda e aumenta protagonismo na produção mineral da Bahia
"Narrativas que salvam": TJ-BA lança prêmio para jornalistas sobre feminicídio
Expande Capão: Chapada Diamantina é palco de evento de cura e debate

Para o secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia, Augusto Vasconcelos, o resultado reflete o bom momento do mercado de trabalho no estado.

“Os números confirmam a trajetória positiva que a Bahia vem trilhando. Importante ressaltar que tivemos saldo positivo em todos os setores da economia — da agropecuária à indústria — o que evidencia um crescimento equilibrado e sustentável. Nosso compromisso, enquanto governo, é seguir fortalecendo políticas públicas, como a qualificação profissional, a intermediação para o trabalho e a atração de novos investimentos”, destaca.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Agropecuária Bahia Caged agosto 2025 construção civil Bahia empregos na Bahia geração de vagas Bahia novos postos de trabalho Bahia setor de comércio Bahia setor de serviços Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O setor de Serviços liderou a geração de empregos no mês
Play

Taxa de R$ 700 para ir à praia? Turistas denunciam cobrança no Conde

O setor de Serviços liderou a geração de empregos no mês
Play

Show natalino com Patati Patatá atrasa e causa caos no Parque Shopping

O setor de Serviços liderou a geração de empregos no mês
Play

Vídeo: irmãos são indiciados por morte de rodoviário em cidade da RMS

O setor de Serviços liderou a geração de empregos no mês
Play

Vídeo: Homem é esfaqueado várias vezes por amiga

x