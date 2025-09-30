Menu
BAHIA
"Narrativas que salvam": TJ-BA lança prêmio para jornalistas sobre feminicídio

Edital da premiação será divulgado na próxima sexta-feira, 3

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

30/09/2025 - 18:39 h
Fachada da Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA)
Fachada da Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) -

O projeto Justiça pela Paz em Casa, que acontece em novembro, será marcado por uma iniciativa inédita do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), que visa premiar jornalistas e estudantes de jornalismo com matérias que abordam os temas sobre violência doméstica e feminicídio.

As inscrições devem ser feitas por meio do site da Corte baiana a partir da próxima sexta-feira, 3, após o lançamento do edital do concurso. O documento será publicado no Diário Oficial da Justiça (DJE).

A iniciativa foi proposta pela desembargadora Nágila Brito, presidente da Coordenadoria da Mulher na Corte, que chamou atenção para a necessidade de debater o tema com responsabilidade.

“Todos os jornalistas para essa causa. Não vai contar o modus operandi, mas dá visibilidade às histórias”, disse a desembargadora durante café com jornalistas.

Desembergadora Nágila Brito
Desembergadora Nágila Brito | Foto: Gabriela Araújo | Ag. A TARDE

Os prêmios serão voltados para as seguintes categorias:

  • Rádio;
  • TV;
  • Web;
  • Impresso.

Prêmio "Narrativas que Salvam"

O Prêmio de Jornalismo “Narrativas que Salvam”, nasce da urgência em reconhecer e valorizar a força do jornalismo como ferramenta de transformação social diante de uma das maiores chagas do nosso tempo: a violência doméstica e o feminicídio.

Em uma realidade onde milhares de mulheres ainda vivem sob ameaça, medo e silenciamento, o jornalismo tem o poder de romper barreiras, dar visibilidade às vítimas e mobilizar a sociedade para a construção de uma cultura de respeito, igualdade e proteção à vida.

Cada reportagem, investigação ou narrativa que denuncia, informa e conscientiza não apenas descreve um problema – ela abre caminhos para salvar vidas.

Cronograma

  • Lançamento do edital: até 04 de outubro de 2025
  • Período de inscrições: 04/10/2025 a 03/11/2025
  • Divulgação dos finalistas: 11 de novembro de 2025
  • Cerimônia de premiação: 24 de novembro de 2025.

Projeto Justiça pela Paz em Casa

O projeto Justiça pela Paz em Casa promove semanas nacionais de julgamento, quando tribunais de todo o país concentram esforços para analisar e decidir processos envolvendo violência doméstica.

