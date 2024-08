Com carro de luxo, chefe do BDM em Itaberaba é preso no Pará

A captura ocorreu no momento que o traficante chegava na casa que ele utilizava como esconderijo - Foto: Reprodução

Um homem suspeito de chefiar facção criminosa Bonde do Maluco (BDM), com atuação na cidade baiana de Itaberaba, foi preso nesta segunda-feira, 19, em Castanhal, no Pará. Segundo a Polícia Civil, ele foi encontrado com documento falso e carro de luxo.

O suspeito, identificado como Juarez de Souza Pinho, conhecido como "Peuzinho", possuía dois mandados de prisão. Ele determinava as distribuições de drogas e armas, além de assassinatos de rivais.

A captura ocorreu no momento em que o suspeito chegava na casa que ele utilizava como esconderijo. Com ele, os policiais apreenderam um carro modelo Hilux, um revólver calibre 38 e uma carteira de identidade com nome falso.

O secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, informou que, até a noite desta segunda, a localização de chefes de facções em 2024 tinha subido de 65 para 66, com esta captura.