Combustível em queda: veja os novos preços da gasolina e do diesel na Bahia

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Preço da gasolina sofre reajuste na Bahia - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O preço do combustível na Bahia passou por mais uma alteração nesta quinta-feira, 14. Responsável pelo refino do petróleo no estado, a Refinaria de Mataripe anunciou uma nova redução nos valores dos combustíveis vendidos às distribuidoras.

Ao portal A TARDE, a Acelen, empresa responsável pela operação da refinaria detalhou os reajustes. Eles atingiram os produtos da seguinte forma:

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Diesel R$ 10: R$ 5,699 para R$ 5,572 - redução de 2,2%

Diesel R$ 500: R$ 5,482 para R$ 5,107 - redução de 6,9%

Gasolina: R$ 4,148 para R$ 3,960 - redução de 4,5%

De acordo com a refinaria, os preços seguem critérios de mercado que “levam em consideração variáveis como custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais; câmbio e frete, podendo variar para cima ou para baixo”.

Preço da gasolina no Brasil

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou durante conferência com analistas, na última terça-feira, 12, que a estatal avalia medidas para reduzir o impacto da alta do petróleo e que o preço da gasolina pode subir em breve.

Ela afirmou que a mudança “vai acontecer já, já”, indicando que o aumento pode ocorrer rapidamente.

De acordo com Magda, a empresa avalia possíveis reajustes no preço da gasolina sem perder competitividade para o etanol no mercado brasileiro. “Então, nós estamos agora tratando desse aumento de gasolina, mas sempre de olho no nosso market share e na evolução do mercado do etanol”, afirmou.