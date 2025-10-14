Menu
HOME > BAHIA
NATAL LUZ

Conceição do Coité promete maior Natal da Bahia; confira programação

Hotéis e pousadas já registram 100% de ocupação para a abertura do evento

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

14/10/2025 - 11:51 h
Estimativa é de um crescimento de 20% nas vendas em relação ao ano passado
Estimativa é de um crescimento de 20% nas vendas em relação ao ano passado

Conceição do Coité se prepara para viver o maior Natal da Bahia, é o que projeta os organizadores. De 14 de novembro a 4 de janeiro, o município, distante 224 km de Salvador, já está com 100% de ocupação na rede hoteleira para o dia da abertura.

A expectativa do prefeito Marcelo Araújo é que o evento supere todas as edições anteriores em público, reunindo mais de 300 mil visitantes ao longo de 54 dias de programação cultural.

A abertura oficial promete emocionar o público com as apresentações da Orquestra Santo Antônio, do Coral da Região Sisaleira, projeção mapeada na Igreja Matriz, um grande espetáculo de luzes com o show piromusical, espetáculo a céu aberto com a Trupe de Natal e personagens icônicos, marcando o início de uma temporada de encanto que vai colorir ruas, praças e avenidas.

| Foto: Val Pinto

Com cenários inspirados em personagens inesquecíveis e em histórias mágicas clássicas que permeiam o imaginário popular, a cidade promete se transformar em um universo de magia e nostalgia.

O Mercado Municipal ganhará vida como um grande castelo iluminado, e as ruas e praças receberão 865 peças decorativas e 1.982 pontos de iluminação.

Um dos grandes destaques desta edição é o elenco formado integralmente por artistas coiteenses. Mais de 100 artistas locais foram selecionados por meio de audição para compor o espetáculo, que será apresentado em diferentes formatos ao longo da programação.

Toda a produção cênica e de figurinos também é feita na cidade, com costureiras coiteenses responsáveis pelas roupas dos personagens e profissionais locais envolvidos na criação e montagem dos carros alegóricos. O resultado é um grande movimento de valorização da arte, da mão de obra e do talento do povo de Coité.

Com foco na inclusão e acessibilidade, o prefeito destaca o Projeto Caravana da Magia, que garante transporte gratuito semanal da zona rural para a sede, permitindo que famílias inteiras possam vivenciar o Natal Luz.

Além disso, o evento conta com espaços voltados para diferentes públicos, como o Carrinho do Vovô e da Vovó, destinado para pessoas com baixa mobilidade poderem contemplar a ornamentação, o Trenzinho da Magia e o Cantinho da Mamãe, que funcionará como fraldário e ponto de apoio para famílias com crianças pequenas.

Segundo Marcelo Araújo, a expectativa é de que o evento gere mais de 500 empregos diretos e indiretos, impulsionando o comércio e o setor de hospedagem.

“Hotéis e pousadas já registram 100% de ocupação para a abertura do evento, as lojas locais ampliaram suas vendas de artigos natalinos e empresas de turismo têm incluído Coité em pacotes especiais de caravanas”, afirma o prefeito.

A tradicional Vila Natalina também será destaque, reunindo artesãos e pequenos empreendedores locais, promovendo a economia solidária e fortalecendo a identidade cultural da cidade.

A estimativa é de um crescimento de 20% nas vendas em relação ao ano passado, reflexo direto do aumento de público e da visibilidade do evento.

Ainda segundo Araújo, o Natal Luz Coité 2025 representa mais do que um evento cultural: é um símbolo de desenvolvimento e orgulho para o município.

“Mais do que uma festa, o Natal Luz é um legado de encantamento e crescimento. Coité se consolida como destino de turismo natalino e referência em economia criativa na Bahia”, afirma.

x