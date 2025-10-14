Conceição do Coité promete maior Natal da Bahia; confira programação

Estimativa é de um crescimento de 20% nas vendas em relação ao ano passado - Foto: Danrley Magno

Conceição do Coité se prepara para viver o maior Natal da Bahia, é o que projeta os organizadores. De 14 de novembro a 4 de janeiro, o município, distante 224 km de Salvador, já está com 100% de ocupação na rede hoteleira para o dia da abertura.

A expectativa do prefeito Marcelo Araújo é que o evento supere todas as edições anteriores em público, reunindo mais de 300 mil visitantes ao longo de 54 dias de programação cultural.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A abertura oficial promete emocionar o público com as apresentações da Orquestra Santo Antônio, do Coral da Região Sisaleira, projeção mapeada na Igreja Matriz, um grande espetáculo de luzes com o show piromusical, espetáculo a céu aberto com a Trupe de Natal e personagens icônicos, marcando o início de uma temporada de encanto que vai colorir ruas, praças e avenidas.

| Foto: Val Pinto

Com cenários inspirados em personagens inesquecíveis e em histórias mágicas clássicas que permeiam o imaginário popular, a cidade promete se transformar em um universo de magia e nostalgia.

O Mercado Municipal ganhará vida como um grande castelo iluminado, e as ruas e praças receberão 865 peças decorativas e 1.982 pontos de iluminação.

Um dos grandes destaques desta edição é o elenco formado integralmente por artistas coiteenses. Mais de 100 artistas locais foram selecionados por meio de audição para compor o espetáculo, que será apresentado em diferentes formatos ao longo da programação.

| Foto: Divulgação

Toda a produção cênica e de figurinos também é feita na cidade, com costureiras coiteenses responsáveis pelas roupas dos personagens e profissionais locais envolvidos na criação e montagem dos carros alegóricos. O resultado é um grande movimento de valorização da arte, da mão de obra e do talento do povo de Coité.

Com foco na inclusão e acessibilidade, o prefeito destaca o Projeto Caravana da Magia, que garante transporte gratuito semanal da zona rural para a sede, permitindo que famílias inteiras possam vivenciar o Natal Luz.

Além disso, o evento conta com espaços voltados para diferentes públicos, como o Carrinho do Vovô e da Vovó, destinado para pessoas com baixa mobilidade poderem contemplar a ornamentação, o Trenzinho da Magia e o Cantinho da Mamãe, que funcionará como fraldário e ponto de apoio para famílias com crianças pequenas.

Segundo Marcelo Araújo, a expectativa é de que o evento gere mais de 500 empregos diretos e indiretos, impulsionando o comércio e o setor de hospedagem.

“Hotéis e pousadas já registram 100% de ocupação para a abertura do evento, as lojas locais ampliaram suas vendas de artigos natalinos e empresas de turismo têm incluído Coité em pacotes especiais de caravanas”, afirma o prefeito.

A tradicional Vila Natalina também será destaque, reunindo artesãos e pequenos empreendedores locais, promovendo a economia solidária e fortalecendo a identidade cultural da cidade.

A estimativa é de um crescimento de 20% nas vendas em relação ao ano passado, reflexo direto do aumento de público e da visibilidade do evento.

Ainda segundo Araújo, o Natal Luz Coité 2025 representa mais do que um evento cultural: é um símbolo de desenvolvimento e orgulho para o município.

“Mais do que uma festa, o Natal Luz é um legado de encantamento e crescimento. Coité se consolida como destino de turismo natalino e referência em economia criativa na Bahia”, afirma.